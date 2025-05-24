Враг снова обстрелял приграничье Сумщины: есть пострадавшие

О главном:
- Обстрел Белопольской громады ранил 76-летнего мужчину
- Произошел пожар, повреждено более 10 домов
В результате очередного вражеского обстрела ранения получил 76-летний житель Белополья. Как сообщает Сумская ОГА, мужчина находился в собственном дворе, когда российские войска открыли огонь.
"Медики уже прооперировали его, сейчас мужчина находится в больнице", - говорится в сообщении.видео дня
В результате утреннего обстрела из РСЗО в громаде вспыхнул пожар в одном из частных домов.
"К счастью, в момент попадания жителей в доме не было", - отмечают источники. За последние 24 часа около десяти домов в Белопольской громаде получили серьезные повреждения или полное уничтожение.
С начала мая в Белопольской и Ворожбянской громадах продолжается активная эвакуация населения. Сейчас в Белопольской громаде остается около 3000 человек, в Ворожбянской - менее 800.
"Вчера выехали трое", - уточнили в местной администрации.
Власти в очередной раз призывают жителей приграничных территорий не медлить с эвакуацией.
Ситуация на Сумщине - последние новости
Напомним, Главред писал, что по данным ГПСУ, российские оккупационные войска хотят создать "серую зону" на отдельных участках фронта в Сумской области.
Напомним что, утром в субботу, 17 мая, РФ ударила по рейсовому автобусу на Сумщине. Автобус двигался из Белополья в Сумы. В результате удара погибли девять человек.
Ранее также сообщалось, что ВСУ сдерживают противника, который намерен зайти на территорию Сумской области, чтобы заблокировать украинский плацдарм на территории РФ.
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Что такое Telegram?
Telegram - кроссплатформенная система мгновенного обмена сообщениями (мессенджер) с функциями обмена текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, а также стикерами, фотографиями и файлами многих форматов, сообщает "Википедия".
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