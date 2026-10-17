Движение дронов и ракет РФ в одном приложении: украинцам раскрыли детали

Разработан совместный проект Минцифры, Министерства обороны, Воздушных сил Украины и украинских ИТ-компаний.

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Появилось приложение с маршрутами движения дронов и ракет РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, карта тревог

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В приложении "Воздушная тревога" можно отследить маршруты вражеских ракет и дронов

Заработал совместный проект Минцифры, МО ВС ВСУ

В приложении "Воздушная тревога" теперь доступна карта ориентировочного маршрута движения вражеских дронов и ракет.

Как сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, это совместный проект Минцифры, Министерства обороны, Воздушных сил Украины и украинских ИТ-компаний.

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Корецкий подчеркивает, что во время воздушных атак каждая минута имеет значение для безопасности людей. Поэтому важно, чтобы люди имели быстрый доступ к проверенной военными информации и не тратили время на поиск сообщений в непроверенных источниках.

"Важно! Карта не показывает точное местонахождение целей в режиме реального времени. В случае объявления тревоги необходимо немедленно направляться в укрытие и оставаться там до отбоя", - добавил премьер.

РФ планирует масштабную кампанию против энергосистемы Украины: что известно

Как сообщает The New York Times, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль передал европейским партнёрам в Париже перехваченный документ с предполагаемым планом российских атак на энергетическую инфраструктуру страны. Согласно материалам, оказавшимся в распоряжении издания, речь идёт о серии ударов, направленных на масштабное разрушение энергосистемы Украины.

/ Инфографика: Главред

В документе, как утверждается, предусмотрено применение до 1000 ракет, беспилотников и авиационных бомб. Среди возможных объектов атак перечислены электроподстанции, гидроэлектростанции, теплоэлектростанции и котельные.

Отдельный пункт плана касается украинских атомных электростанций. Согласно опубликованным сведениям, Россия может попытаться вывести из строя три действующие АЭС, которые имеют важное значение для энергоснабжения страны.

Для достижения этой цели, как говорится в документе, могут рассматриваться удары по открытым распределительным устройствам - объектам, через которые атомные станции подключаются к общей электросети. Утверждается, что эти узлы расположены менее чем в одной миле от реакторов.

Как писал Главред, ранее под ударами оказались 13 регионов Украины. Зафиксированы разрушения жилых домов, инфраструктуры и железной дороги.

Напомним, ранее Россия сбросила пять управляемых авиабомб на жилые дома в Запорожье. Известно о 12 погибших, среди них трое детей.

Ранее сообщалось о том, что российская авиабомба попала в две маршрутки в Краматорске Донецкой области: погибли 30 человек, еще 18 получили ранения.

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О персоне: Сергей Корецкий Сергей Корецкий - украинский предприниматель и менеджер в нефтегазовой отрасли. Премьер-министр Украины с 16 июля 2026 года. Директор ПАО "Укрнафта" и АО "Укртатнафта" (с ноября 2022 года по 13 мая 2025 года), сообщает Википедия.

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