До Сум осталось 25 километров: какие населенные пункты захватили россияне

Журналистка Алена Яцына отметила, что россияне за 2 месяца захватили 4 населенных пункта.

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До Сум от линии соприкосновения осталось 25 километров / Коллаж: Главред, фото: 41 ОМБр

Что известно:

До Сум от линии соприкосновения осталось 25 километров

Россияне захватили 4 села на Сумщине

Российские оккупанты хотят создать "серую зону" на отдельных участках фронта в Сумской области. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Враг осуществляет атаки на квадроциклах, пытаясь продвигаться не только в Басовке и Журавке.

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"Враг прощупывает и другие отрезки, где также планирует применять такую тактику - тактику захода малых штурмовых групп, и в отдельных случаях это и попытки таких малых штурмовых групп прорваться, используя уже квадроциклы", - добавил спикер.

Журналистка Кордон.Медиа Алена Яцина рассказала Еспресо, что за два месяца россияне смогли захватить четыре села на Сумщине.

"Немного расскажу об этих четырех селах. Новенькое - даже не село, а маленький хутор. Журавка - Хотинской общины. Басовка, в котором нет украинских позиций, пожалуй, с начала апреля: где-то в первую неделю апреля мы потеряли полностью это село по земле, оставляя только огневой контроль", - прокомментировала журналистка Кордон.Медиа.

По ее данным, в селе Беловоды уже несколько недель находятся россияне. Они штурмуют крайние дома и пытаются прорываться дальше в село. Такая же ситуация и в Локне. Там российские группы движутся по дну оврагов.

"Это не происходят какие-то классические штурмы, а идут малые штурмовые группы врага на квадроциклах, багги, мотоциклах. Россияне врываются, Силы обороны Украины их уничтожают, но кто-то из оккупантов остается невредимым и занимает какую-то позицию. Захватить эти четыре села противнику удалось за два месяца", - отметила Яцына.

В то же время от линии боевого соприкосновения до центра Сум осталось всего 25 километров.

"У нас есть село Песчаное, это уже территория Сумской громады, которое расположено под Сумами, туда с позапрошлой недели впервые достала вражеская артиллерия - "Пион", который имеет максимальную дальность 45 км. И уже, наверное, две недели как достают дроны. Следующий населенный пункт - Сумы. Мы верим в Силы обороны Украины, которые держат эту линию, и им это реально удается. Но видим, что усилия неравны и понемногу эта линия движется на Сумы", - отметила Алена Яцына.

Ситуация в Сумской области - последние новости

Как ранее сообщал Главред, вблизи границы Сумской области продолжаются бои, россияне пытаются вытеснить украинские подразделения и прорваться на территорию Украины. По словам главкома ВСУ Александра Сирского, Силы обороны сорвали попытку наступления.

Также оккупанты накапливают силы в селе Журавка и стремятся закрепиться в Басовке для дальнейшего движения на Локню, сообщает DeepState. В то же время противник пытается приблизиться к селу Беловоды.

Кроме этого, в Сумской области российские войска пытаются создать буферную зону и приблизиться к городу Сумы. По данным ISW, 25-26 апреля продолжались атаки возле Журавки, Беловод и Локни. РФ заявила о захвате четырех населенных пунктов и 90 км² территории, но ISW подтвердил контроль только над Новеньким, Басовкой, Журавкой и Веселовкой на площади около 54 км².

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