РФ пытается захватить территорию Сумщины: Сырский рассказал о наступлении РФ

Россияне пытаются вытеснить ВСУ с приграничных позиций в Курской области и прорваться на территорию Украины.

https://glavred.info/front/rf-pytaetsya-zahvatit-territoriyu-sumskoy-oblasti-syrskiy-rasskazal-o-proryve-rf-10657949.html Ссылка скопирована

РФ пытается прорваться на Сумщину и выбить ВСУ с Курщины / Коллаж: Главред, фото: 81 отдельная аэромобильная Слобожанская бригада ДШВ ВСУ, 21 отдельная механизированная бригада

Ключевые тезисы Сырского:

На границе Сумщины и на прилеглой территории РФ продолжаются интенсивные бои

Россияне пытаются выбить ВСУ с пограничных позиций в Курской области и прорваться в Украину

Силы обороны Украины сорвали попытки врага продвинуться

Вблизи государственной границы на территории Сумской области и на прилеглой территории РФ идут интенсивные боевые действия. Оккупанты пытаются вытеснить украинские подразделения с пограничных позиций в Курской области и прорваться на территорию Украины. Об этом сообщил главком ВСУ Александр Сырский.

"Выполняя приказ своего руководства российские войска пытаются выбить нас с территории Курщины и захватить приграничные территории Сумщины. Впрочем, реализации плана агрессора мешают наши части Сил обороны Украины, которые своими активными действиями в очередной раз сорвали наступление противника на этом направлении", - рассказал он. видео дня

Сырский отметил, что именно это направление стало приоритетным в его текущей работе. Целью его визита стало детальное изучение оперативной обстановки в бригадах, которые удерживают рубежи обороны. Он также отметил, что на местах оказывает помощь командирам в планировании боевых действий, решает насущные проблемы и координирует усиление подразделений.

Незадолго до Пасхи главнокомандующий ВСУ встретился с командирами, начальниками штабов и руководителями родов войск. Во время встреч были приняты все необходимые решения для улучшения обеспечения бригад материально-техническими средствами, вооружением и боеприпасами. Также обсуждались дальнейшие шаги для наращивания боевых возможностей, в частности внедрение новейших технологий и усиление беспилотной составляющей во всех типах бригад.

"Только опережение противника в применении высокотехнологичных видов оружия, наращивании количества и качества роботизированных платформ и дистанционно управляемых модулей, внедрение искусственного интеллекта в вооружение позволит нам эффективно уничтожать силы численно превосходящего противника", - отметил Сырский.

Главнокомандующий ВСУ поблагодарил украинских воинов за стойкость, храбрость и профессионализм, а также всех, кто работает над повышением технологического потенциала Сил обороны Украины.

Ситуация в Сумской области - последние новости

Как сообщал Главред, глава проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21" Павел Лакийчук заявил, что Россия не имеет достаточных сил для одновременного ведения наступления в Харьковской, Сумской областях и на востоке Украины. Ключевыми направлениями он назвал районы к северу от Лимана и до границы с Запорожской областью.

Однако российские войска получили приказ до 9 мая вытеснить ВСУ из Курской области через Сумскую область, но не имеют достаточных резервов для масштабного наступления. Аналитик Алексей Гетьман отметил, что линия фронта остается стабильной.

Кроме этого, российские войска продолжают продвижение вблизи границы Сумской области, однако без существенного подкрепления полноценное наступление на Сумы в ближайшее время маловероятно, считают аналитики ISW. Враг, вероятно, пытается создать буферную зону, чтобы давить на город и в будущем требовать уступок на переговорах.

Читайте также:

Кто такой Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред