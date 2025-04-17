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"По Чернигову бьют не случайно": Зеленский назвал стратегические цели наступления РФ

Юрий Берендий
17 апреля 2025, 20:19
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Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия концентрирует силы для новых наступлений и назвал главные стратегические цели Кремля на данном этапе войны.
'По Чернигову бьют не случайно': Зеленский назвал стратегические цели наступления РФ
Зеленский назвал стратегические цели наступления РФ / Коллаж Главред, фото: УНИАН, 22 ОМБр

О чем сказал Зеленский:

  • Россия готовится к новым наступательным операциям на нескольких направлениях
  • Действия РФ направлены на увеличение давления на Украину
  • На Сумском направлении РФ собрала 60-тысячную группировку войск

Россия концентрирует свои усилия на шести ключевых регионах Украины, в частности на Крыму, стремясь использовать захваченные территории как инструмент давления на Украину во время международных переговоров. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга.

Президент Владимир Зеленский отметил, что российская сторона действует согласно собственному нарративу, который частично подхватывают и некоторые международные партнеры, когда речь идет о временно оккупированных шести регионах Украины, включая Крым. В этом контексте уже можно понять, на какие направления сосредоточены основные военные действия РФ. Некоторые из них уже реализуются, другие - на подготовительной стадии.

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По словам президента, стратегической целью России является усиление своих позиций перед возможными переговорами, в частности через давление на Украину, заручившись поддержкой других государств, а также через достижение результатов на временно оккупированных территориях.

"И для того, чтобы иметь такое давление, надо захватить больше территорий, как я уже сказал немного раньше, больше квадратных километров земли для того, чтобы давить на Украину", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что регионы, о которых идет речь, можно легко определить и проанализировать. В то же время, чтобы достичь своих целей, Россия планирует действовать не только на уже известных направлениях, но и активизироваться в других зонах, чтобы создать впечатление для отдельных международных партнеров, в частности тех, от которых Украина ожидает большей решимости в вопросе давления на Москву.

Для создания такого впечатления Россия пытается использовать потенциальные военные достижения на других направлениях. Одним из таких является Сумщина, где сейчас наблюдается значительное скопление вражеских войск.

"Они Чернигов обстреливают также не случайно. Мы сегодня не даем сконцентрировать достаточное количество войск напротив Чернигова, Харькова и Запорожья. Мы не даем сконцентрировать достаточно войск для "русских" для полноценного наступления. Поэтому есть у них волны. Хотя напротив Сумского направления, вы знаете, что идет большое накопление, там более 60 тысяч россиян", - сообщил он.

Зеленский подчеркнул, что риторика российских политиков отражает их поведение на фронте, а главная задача Украины заключается в том, чтобы не допустить реализации их намерений.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска предприняли попытку наступления на Покровск, однако украинские защитники отбили атаку и уничтожили вражеские силы. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

На Запорожском направлении оккупанты устроили масштабный штурм. С российской стороны в штурме было задействовано 300 военных, 40 единиц техники и три танка. Как заявил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин, враг пытался прорваться в районах Пятихаток, Степного, Лобкового, Малой Токмачки и Малых Щербаков.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что на Покровском направлении украинские воины ежедневно отражают до 30 атак врага, нанося ему существенные потери. За последние недели украинским военным удалось освободить около 16 квадратных километров вблизи населенных пунктов Удачное, Котлино и Шевченко.

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