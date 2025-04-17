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ВСУ освободили территории вблизи Покровска: Сырский похвастался успехами

Мария Николишин
17 апреля 2025, 15:29
197
ВСУ имеют успехи в районе населенных пунктов Удачное, Котлино, Шевченко.
ВСУ освободили территории вблизи Покровска: Сырский похвастался успехами
Успехи ВСУ на фронте / коллаж: Главред, фото: facebook.com/CinCAFofUkraine, deepstatemap

Главное из заявления:

  • ВСУ наносят оккупантам значительные потери
  • Враг хочет оттеснить наших военных за пределы Донецкой и Луганской областей
  • За последние недели ВСУ освободили около 16 квадратных километров территории

На Покровском направлении ВСУ ежедневно останавливают около 30 штурмовых действий противника, наносят российским оккупантам значительные потери. Об этом сообщил Главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский.

Он сообщил, что отработал в операционной зоне войск ОТГ "Донецк".

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"В течение трех суток побывал фактически во всех бригадах этой мощнейшей группировки Сил обороны Украины, которая несет на себе основное бремя противостояния весеннему наступлению врага и уничтожает его лучшие силы и средства", - написал он.

По его словам, противник не изменил свои планы - оттеснить подразделения Вооруженных Сил Украины за пределы Донецкой и Луганской областей и выйти на административные границы этих областей.

"Однако, замысел врага остается нереализованным. Мы продолжаем оборонительную операцию, проводим контрнаступательные действия и имеем определенные успехи. За последние недели освободили около 16 квадратных километров территории в районе населенных пунктов Удачное, Котлино, Шевченко", - подчеркнул Сырский.

Он также добавил, что заслушал доклады командующего оперативной-тактической группировки бригадного генерала Александра Тарнавского и плодотворно поработал с командирами бригад на их командных пунктах.

"Конечно, наш главный капитал и наивысшая ценность - это наши люди. Обратил внимание на тщательную подготовку и обеспечение боевых действий каждого боевого подразделения, каждой штурмовой группы. Это должно быть постоянным объектом контроля командира бригады и непосредственная ответственность командира батальона", - подчеркнул Главнокомандующий ВСУ.

ВСУ освободили территории вблизи Покровска: Сырский похвастался успехами
Александр Сырский / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, Силы обороны Юга Украины сообщили, что 16 апреля около 18:00 враг изменил тактику и перешел к штурмовым действиям на южном направлении в районе населенных пунктов Пятихатки, Степное, Лобково, Малая Токмачка и Малые Щербаки Запорожской области.

Командир батальона беспилотных систем "Вспышка" 28 ОМБр Сергей Ярый заявил, что оккупанты пытаются прорвать оборону и полностью занять город Торецк.

Командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский заявил, что оккупационная армия страны-агрессора России непрерывно пытается прорвать украинскую оборону на Харьковском направлении. Сверхтяжелые бои в частности продолжаются в районе Двуречного.

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Кто такой Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

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