Сотни военных и техника: РФ изменила тактику и перешла в наступление на юге

О чем говорится в сообщении Сил обороны Юга:
- Войска РФ изменили тактику и начали наступление на Запорожском направлении
- Украинские войска обнаружили передвижение врага
- В ходе боя уничтожено значительное количество оккупантов и техники, противник успеха не имел
16 апреля около 18:00 враг изменил тактику и перешел к штурмовым действиям на южном направлении в районе населенных пунктов Пятихатки, Степное, Лобково, Малая Токмачка и Малые Щербаки Запорожской области. Об этом сообщили Силы обороны Юга Украины.
По информации военных, противник наступал силами штурмовой группы численностью не менее 320 военнослужащих, с привлечением 40 единиц бронетехники, трех танков и примерно десяти багги.
К атаке были привлечены штурмовые подразделения нескольких полков 58-й общевойсковой армии Южного военного округа РФ.
Благодаря воздушной разведке украинским силам удалось заранее обнаружить передвижения противника.
"Были нанесены удары беспилотными летательными аппаратами и артиллерией. Первое поражение российской боевой техники (уничтожено три БМП) произошло за 8 км до линии боевого соприкосновения", - говорится в сообщении.
Смотрите видео штурмовых действий РФ на Юге Украины:
В ходе более двухчасового боя украинские защитники открыли огонь по вражеским силам, уничтожив 29 единиц боевой техники и ликвидировав 140 оккупантов. Еще три танка были повреждены.
"Противник успеха не имел, ни одной позиции Силы обороны Украины не потеряли", - резюмировали в Силах обороны Юга.
Война в Украине - что известно о ситуации на фронте
Напомним, как ранее сообщал Главред, российская армия планирует нанести удар с целью отвлечь украинские силы. По оценке военного эксперта Павла Нарожного, эта атака вероятно может произойти в Запорожской области.
Тем временем враг продолжает попытки прорвать украинскую оборону и полностью захватить Торецк. Об этом сообщил Сергей Ярый, командир батальона беспилотных систем "Вспышка" 28-й ОМБр.
Наибольшее скопление вражеских сил сейчас фиксируется на двух направлениях: на границе с Курской областью и на Харьковщине в районе Волчанска и Липцов, отметил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
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Что известно об ОК "Юг"?
Оперативное командование "Юг" - оперативное объединение Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в южной части Украины на территории 5 областей. Штаб находится в городе Одесса. Территория ответственности: Винницкая, Кировоградская, Николаевская, Одесская и Херсонская области, передает Википедия.
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