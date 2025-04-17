Сотни военных и техника: РФ изменила тактику и перешла в наступление на юге

Российские оккупанты предприняли попытку масштабного наступления на Запорожье, в ходе более двухчасового боя враг понес значительные потери и не имел успеха.

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Сотни военных РФ и десятки единиц техники перешли в наступление / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем говорится в сообщении Сил обороны Юга:

Войска РФ изменили тактику и начали наступление на Запорожском направлении

Украинские войска обнаружили передвижение врага

В ходе боя уничтожено значительное количество оккупантов и техники, противник успеха не имел

16 апреля около 18:00 враг изменил тактику и перешел к штурмовым действиям на южном направлении в районе населенных пунктов Пятихатки, Степное, Лобково, Малая Токмачка и Малые Щербаки Запорожской области. Об этом сообщили Силы обороны Юга Украины.

По информации военных, противник наступал силами штурмовой группы численностью не менее 320 военнослужащих, с привлечением 40 единиц бронетехники, трех танков и примерно десяти багги.

видео дня

К атаке были привлечены штурмовые подразделения нескольких полков 58-й общевойсковой армии Южного военного округа РФ.

Благодаря воздушной разведке украинским силам удалось заранее обнаружить передвижения противника.

"Были нанесены удары беспилотными летательными аппаратами и артиллерией. Первое поражение российской боевой техники (уничтожено три БМП) произошло за 8 км до линии боевого соприкосновения", - говорится в сообщении.

Смотрите видео штурмовых действий РФ на Юге Украины:

Фото: скриншот

В ходе более двухчасового боя украинские защитники открыли огонь по вражеским силам, уничтожив 29 единиц боевой техники и ликвидировав 140 оккупантов. Еще три танка были повреждены.

"Противник успеха не имел, ни одной позиции Силы обороны Украины не потеряли", - резюмировали в Силах обороны Юга.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, российская армия планирует нанести удар с целью отвлечь украинские силы. По оценке военного эксперта Павла Нарожного, эта атака вероятно может произойти в Запорожской области.

Тем временем враг продолжает попытки прорвать украинскую оборону и полностью захватить Торецк. Об этом сообщил Сергей Ярый, командир батальона беспилотных систем "Вспышка" 28-й ОМБр.

Наибольшее скопление вражеских сил сейчас фиксируется на двух направлениях: на границе с Курской областью и на Харьковщине в районе Волчанска и Липцов, отметил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

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