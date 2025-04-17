Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Сотни военных и техника: РФ изменила тактику и перешла в наступление на юге

Юрий Берендий
17 апреля 2025, 12:19
782
Российские оккупанты предприняли попытку масштабного наступления на Запорожье, в ходе более двухчасового боя враг понес значительные потери и не имел успеха.
Сотни военных и техника: РФ изменила тактику и перешла в наступление на юге
Сотни военных РФ и десятки единиц техники перешли в наступление / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем говорится в сообщении Сил обороны Юга:

  • Войска РФ изменили тактику и начали наступление на Запорожском направлении
  • Украинские войска обнаружили передвижение врага
  • В ходе боя уничтожено значительное количество оккупантов и техники, противник успеха не имел

16 апреля около 18:00 враг изменил тактику и перешел к штурмовым действиям на южном направлении в районе населенных пунктов Пятихатки, Степное, Лобково, Малая Токмачка и Малые Щербаки Запорожской области. Об этом сообщили Силы обороны Юга Украины.

По информации военных, противник наступал силами штурмовой группы численностью не менее 320 военнослужащих, с привлечением 40 единиц бронетехники, трех танков и примерно десяти багги.

видео дня

К атаке были привлечены штурмовые подразделения нескольких полков 58-й общевойсковой армии Южного военного округа РФ.

Благодаря воздушной разведке украинским силам удалось заранее обнаружить передвижения противника.

"Были нанесены удары беспилотными летательными аппаратами и артиллерией. Первое поражение российской боевой техники (уничтожено три БМП) произошло за 8 км до линии боевого соприкосновения", - говорится в сообщении.

Смотрите видео штурмовых действий РФ на Юге Украины:

Сотни военных и техника: РФ изменила тактику и перешла в наступление на юге
Фото: скриншот

В ходе более двухчасового боя украинские защитники открыли огонь по вражеским силам, уничтожив 29 единиц боевой техники и ликвидировав 140 оккупантов. Еще три танка были повреждены.

"Противник успеха не имел, ни одной позиции Силы обороны Украины не потеряли", - резюмировали в Силах обороны Юга.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российская армия планирует нанести удар с целью отвлечь украинские силы. По оценке военного эксперта Павла Нарожного, эта атака вероятно может произойти в Запорожской области.

Тем временем враг продолжает попытки прорвать украинскую оборону и полностью захватить Торецк. Об этом сообщил Сергей Ярый, командир батальона беспилотных систем "Вспышка" 28-й ОМБр.

Наибольшее скопление вражеских сил сейчас фиксируется на двух направлениях: на границе с Курской областью и на Харьковщине в районе Волчанска и Липцов, отметил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Другие новости:

Что известно об ОК "Юг"?

Оперативное командование "Юг" - оперативное объединение Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в южной части Украины на территории 5 областей. Штаб находится в городе Одесса. Территория ответственности: Винницкая, Кировоградская, Николаевская, Одесская и Херсонская области, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Фронт
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Сотни военных и техника: РФ изменила тактику и перешла в наступление на юге

Сотни военных и техника: РФ изменила тактику и перешла в наступление на юге

12:19Фронт
Прилетит штраф на 140 тыс. грн: кого из украинцев накажут за газовые нарушения

Прилетит штраф на 140 тыс. грн: кого из украинцев накажут за газовые нарушения

12:17Экономика
"Веронике было всего 17": РФ устроила ночь ударов по Днепру, Одессе и Харькову

"Веронике было всего 17": РФ устроила ночь ударов по Днепру, Одессе и Харькову

12:16Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Уильям в бешенстве: почему поездка принца Гарри в Украину выбесила принца

Уильям в бешенстве: почему поездка принца Гарри в Украину выбесила принца

Влупил почти 8-балльный шторм: Украина под атакой самой мощной магнитной бури

Влупил почти 8-балльный шторм: Украина под атакой самой мощной магнитной бури

Гороскоп Таро на май: один знак зодиака ждет новая глава в жизни

Гороскоп Таро на май: один знак зодиака ждет новая глава в жизни

"В столь любимой Незалежной": Ани Лорак больше не собираются впускать в РФ

"В столь любимой Незалежной": Ани Лорак больше не собираются впускать в РФ

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 17 апреля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 17 апреля (обновляется)

Последние новости

13:09

РФ взялась за оружие массового поражения: эксперт предупредил об опасности

13:09

"Реверанс для РФ": назван неожиданный нюанс в выводе войск США из ЕвропыВидео

12:46

Сплошной беспорядок: как живет дочь путиниста Киркорова в ОАЭ

12:40

18 апреля Страстная пятница: что можно и нельзя делать в этот день

12:22

Как одеться на Пасху: советы модного дизайнера

ВСУ могут войти в еще одну область РФ, Россия поспешит закончить войну в 2025-м – СвитанВСУ могут войти в еще одну область РФ, Россия поспешит закончить войну в 2025-м – Свитан
12:19

Сотни военных и техника: РФ изменила тактику и перешла в наступление на югеВидео

12:17

Прилетит штраф на 140 тыс. грн: кого из украинцев накажут за газовые нарушенияВидео

12:16

"Веронике было всего 17": РФ устроила ночь ударов по Днепру, Одессе и ХарьковуФото

12:14

Трампа может арестовать контрразведка США: Свитан назвал причину

Реклама
12:11

Может сесть на 7 лет: заместителю Кличко объявили подозрение, деталиФото

11:50

Очень активно наступают: назван регион, где РФ хочет нанести неожиданный удар

11:18

Китайский гороскоп на завтра 18 апреля: Быкам - болезнь, Кроликам - отдых

11:18

Может уничтожить тысячи спутников Starlink: Россия создает новое оружие

11:17

Дополнительные 1000 грн ежемесячно: кто из пенсионеров получит прибавку к пенсии

11:05

В Украине обвалятся цены на бензин: эксперт назвал сроки и причину

10:58

Данные о важных объектах обороны врага уже в ВСУ, Россию может ждать удар - СМИ

10:43

Руками или ножом и вилкой: как есть паску по этикету

10:14

В Украине резко подорожало мясо: стали известны 4 причины

10:11

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 17 апреля (обновляется)

10:09

"Больше не было женщин": Коляденко ошарашил подробностями личной жизниВидео

Реклама
10:07

"Последняя крепость, которая держится": оккупанты пытаются занять важный город

09:42

Кристина Орбакайте засветилась вместе с Аллой Пугачевой - причина

09:33

Поздравления с Чистым четвергом - душевные картинки и слова

09:19

Гороскоп на завтра 18 апреля: Ракам - подарок, Стрельцам - достижение целей

09:13

Изменит жизнь: 4 знака зодиака, у которых на скоро появится роковое предложение

09:11

15 гривен за штуку: в Украине появились новые яйца, чем они особенные

09:10

Британия поддержит отправку Германией ракет Taurus в Украину - The Telegraph

08:57

Карта Deep State онлайн за 17 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

08:46

Осложнения от болезни, которой болеют многие: от чего умерла Мишель Трахтенберг

08:21

Полное прекращение огня: в ISW сказали, как РФ пытается обвинить Украину

08:10

"Теперь официально": Екатерина Кухар сообщила о пополнении в семье

08:10

"Хитрая игра Трампа": почему это миф?мнение

08:02

Массированная атака РФ на Днепр: погибли три человека, в том числе ребенокФото

07:14

Оккупанты продвинулись возле двух населенных пунктов на Донбассе – DeepState

06:57

Взрывы в Шуе: дроны атаковали военных РФ, которые били Искандерами по Сумам

06:10

Сколько будет длиться эта войнамнение

05:50

Необычный ребус для сверхразумов: найдите спрятанное перо за 9 секунд

05:26

Как назывались первые станции метро в Киеве: ответ удивит многих

04:33

Почему нельзя печь куличи в Страстную пятницу: точный ответ

04:04

Секрет раскрыт: для чего в СССР строили многоэтажки "на ножках"Видео

Реклама
03:35

Гороскоп Таро на май: один знак зодиака ждет новая глава в жизниВидео

03:00

Возродятся из пепла, как птица-Феникс: какие 4 знака изменят жизнь весной

02:36

Все горит, очень много пострадавших: как выглядит Днепр после массированной атакиФотоВидео

02:24

Созданы для воспитания детей: 3 знака зодиака, которые становятся лучшими родителями

01:45

Угроза массированного удара РФ: генерал ВСУ предупредил об опасной дате

01:30

Бывшая жена Билла Гейтса впервые призналась, почему ушла от миллиардера

01:16

Самому маленькому ребенку нет и года: что известно о погибших и пострадавших в ДнепреВидео

01:08

Игорь Кондратюк признался, заигрывал ли с ним путинист Соседов на "Х-Факторе"

00:56

Продажа оружия США Украине: у Зеленского спрогнозировали решение Трампа

16 апреля, среда
23:50

Разведка дала наводку: в ВСУ раскрыли детали удара по бригаде ракетчиков РФ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Пасха 2025
Когда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делать
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять