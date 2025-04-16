Угроза на границе: РФ перебрасывает штурмовиков на два направления

Малые штурмовые группы РФ пытаются перейти границу Украины, сообщил Андрей Демченко.

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РФ сосредотачивает силы на границе / коллаж ГПСУ и ua.depositphotos.com

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РФ сосредотачивает больше всего своих сил и средств на двух участках

Штурмовые группы РФ пытаются перейти границу Украины

Страна-агрессор РФ сосредотачивает больше всего своих сил и средств на двух участках границы - со стороны Курской области и на Харьковщине в направлении Волчанска и Липцев.

"Два направления, о которых можно прямо говорить, что Российская Федерация имеет определенное количество сил и средств", - сообщил в комментарии Укринформ спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

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Он отметил, что речь идет о Курской области, в частности - на том направлении, где Силы обороны вели свою операцию.

"(Россия, - ред.) продолжает подтягивать (силы, - ред.). Фактически, эти малые штурмовые группы, которые сейчас пытаются перейти границу Украины, именно из тех сил и средств, которые враг держал и держит там", - указал представитель ГПСУ.

Вместе с тем он уточнил, что еще одним направлением является район Волчанска.

"Или направление населенного пункта Липцы, где враг также держал и имеет достаточное количество своих сил и средств для того, чтобы вести боевые действия на территории Украины", - рассказал Демченко.

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Ранее в ГПСУ предупредили об опасности. Создание "серой зоны" является главной задачей противника.

Как писал Главред, на Харьковском направлении армия страны-агрессора России проводит доукомплектование своих подразделений после полученных потерь и готовится к возобновлению штурмовых действий.

Напомним, украинские военные готовятся к наступлению РФ в конце весны - начале лета. Эти наступательные действия могут начаться в приграничье Сумской и Харьковской областей.

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Что такое ГПСУ? Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.

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