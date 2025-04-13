Трамп сделал резкое заявление по войне после визита Уиткоффа к Путину

Трамп считает, что переговорный процесс по окончанию войны, мол, продвигается.

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Отношения Украины и России, дескать, могут быть хорошими - Трамп / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, Офис президента Украины

Главное из заявления Трампа:

Наступает момент, когда нужно "либо смириться, либо заткнуться"

Нужно посмотреть, какой в итоге будет результат

Американский президент Дональд Трамп заявил, что отношения между страной-агрессором Россией и Украиной, мол, могут быть хорошими. Дескать, теперь наступает момент, когда нужно "либо смириться, либо заткнуться". Однако "все идет хорошо".

Как сообщает CNN, на борту самолета Air Force One он рассказал журналистам о своем мнении по поводу дипломатических усилий, направленных на завершение российско-украинской войны.

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"Я думаю, что отношения между Украиной и Россией могут быть хорошими, и вы довольно скоро в этом убедитесь. Наступает момент, когда нужно либо смириться, либо заткнуться, и посмотрим, что из этого выйдет, но я думаю, что все идет хорошо", - говорит Трамп.

Примечательно, комментарий главы Белого дома появился на следующий день после того, как его посланник Стив Уиткофф провел в России встречу с Путиным. Разговор шел более 4 часов.

Что обещал Трамп перед выборами / Инфографика: Главред

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Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Трамп разъярен из-за Путина больше, чем мы представляем. По мнению главы государства, нужно поставить Кремль в такие условия, когда Путин начнет выполнять договоренности.

Самый быстрый способ завершить войну – мол, передать Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области агрессору России – об этом, как полагают журналисты Reuters, передал Стив Уиткофф Дональду Трампу после переговоров с российскими представителем Дмитриевым. Генерал Кит Келлог, который является посланником Штатов в Украине, выступил категорически против.

В Минобороны Эстонии считают, что РФ и США могут "договориться" по Украине до 9 мая. В такой ситуации союзникам следует поставить Киеву вооружения "настолько быстро, насколько это возможно".

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