"Самое быстрое завершение войны": у Трампа хотят отдать Путину много украинских земель

Россияне хотят забрать Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области.

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Виткофф хочет отдать Путину 4 области Украины / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Википедия

Что известно:

Стив Уиткофф пытается угодить Путину и отдать территории Украины

Речь идет о 4-х украинских областях

Передача России четырех украинских областей - самый быстрый способ закончить войну. Об этом якобы заявил спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке и главный переговорщик с россиянами Стив Уиткофф, сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Уиткофф говорил об этом Дональду Трампу после того, как в Вашингтон приезжал российский переговорщик Кирилл Дмитриев. В то же время спецпредставитель по делам Украины Кит Келлог выступил категорически против такого варианта и заявил, что Украина готова вести переговоры только по "спорным землям". При этом он акцентировал на том, что Украина никогда не согласится полностью передать свои земли в руки Кремля.

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Спецпредставители Трампа / Инфографика: Главред

Отмечается, что после этого разговора Уиткофф отправился на переговоры к Путину. Источники издания утверждают, что Уиткофф и Келлог все чаще не могут найти общий язык в вопросах войны в Украине. Таким резким разворотом Уиткоффа к Москве возмущены даже республиканцы.

Мирные переговоры - последние новости

Как ранее сообщал Главред, по словам политолога Игоря Рейтеровича, президент США имеет определенный главный страх. Отмечалось, что Дональд Трамп демонстрирует снисходительное отношение к Владимиру Путину. Эксперт объяснил причины такой благосклонности со стороны Трампа к российскому лидеру.

Также политический эксперт Андрей Городницкий отметил, что США придумали, как добить режим РФ. В России уже многие компании закрылись с минусом, объясняет он.

Кроме того, представитель кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что РФ оставляет за собой право не соблюдать тридцатидневный режим прекращения огня, потому что якобы Украина регулярно нарушает соответствующий мораторий.

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Кто такой Стив Уиткофф Стив Уиткофф - американский миллиардер, девелопер и инвестор в недвижимость, занимавший должность спецпосланника США на Ближнем Востоке. Родился 15 марта 1957 года в Бронксе, получил степень доктора права в Университете Хофстра. Начал карьеру в юридической фирме Dreyer & Traub, специализирующейся на недвижимости, где одним из его клиентов был Дональд Трамп. По данным американских СМИ, Уиткофф ранее играл ключевую роль в переговорах по перемирию между Израилем и группировкой ХАМАС. Сообщается, что он посещал Иерусалим, где встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Исраэлем Кацем и представителями израильских служб безопасности. На встрече обсуждали вопросы соглашения по заложникам и прекращения огня в Газе.

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