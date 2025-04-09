На повестке Украины нет: РФ и США проведут новые переговоры в Стамбуле

Вопроса войны России против Украины на повестке дня не будет.

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РФ и США проведут новые переговоры / коллаж: Главред, фото: МИД РФ, Белый Дом

Кратко:

Стороны будут говорить о возобновлении деятельности посольств

РФ на переговорах будут представлять сотрудники МИДа

В четверг, 10 апреля состоится новый раунд российско-американских переговоров. Представители США и РФ встретятся в Стамбуле, чтобы обсудить ряд вопросов. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Тэмми Брюс.

Отмечается, что вопроса войны России против Украины не будет на повестке дня. Стороны будут говорить о возобновлении деятельности посольств.

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"На повестке дня нет никаких политических вопросов или вопросов безопасности, и Украина не стоит – абсолютно не стоит – на повестке дня. Эти дискуссии сосредоточены исключительно на работе наших посольств", – акцентировала Брюс.

По ее словам, нормализация более всеобъемлющих двусторонних отношений между Вашингтоном и Москвой не является целью встречи. Пресс-секретарь акцентировала, что это может произойти только тогда, когда будет достигнут мир между Россией и Украиной.

Как сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, Россию на переговорах будут представлять сотрудники Министерства иностранных дел, пишет Bloomberg.

Мирные переговоры с Россией - что известно

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский назвал два табу Украины на переговорах с РФ. Во время будущих переговоров о завершении войны Украина точно не согласится на две вещи, рассказал президент Зеленский.

Также сообщалось, что перемирие с РФ может начаться "в ближайшие недели" - Зеленский раскрыл детали. Прекращение огня в войне России против Украины может начаться уже в ближайшее время при условии соответствующего давления на Россию, сказал Зеленский.

Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио по итогам встречи с министрами иностранных дел стран НАТО в Брюсселе заявил, что если РФ будет тянуть время, то Трамп прекратит переговоры с Москвой.

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