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Макрон может стать главным в переговорах с РФ от Европы: The Telegraph озвучил детали

Алёна Воронина
5 апреля 2025, 07:44
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Двух европейских лидеров называли вероятными собеседниками с Москвой для достижения мира в Украине. Но один из них не захотел выполнять такую роль.
Макрон может стать главным в переговорах с РФ от Европы: The Telegraph озвучил детали
Макрон может стать главным в переговорах с РФ от Европы/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Кратко:

  • Президент Франции Макрон может стать главным в переговорах с РФ от Европы
  • Вторым вероятным переговорщиком называли Стармера, но он не планирует этого делать

Контактным лицом от Европы в переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным по миру в Украине может стать президент Франции Эммануэль Макрон.

Об этом сообщает The Telegraph. На том, чтобы именно Макрон возглавил процесс взаимодействия со страной-агрессором РФ в рамках усилий по поддержке Киева, настаивают некоторые члены "коалиции решительных".

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Наиболее вероятными собеседниками с Москвой называли президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который возглавляет группу стран, планирующих достичь соглашения о прекращении огня в Украине.

Согласно данным издания, Кир Стармер не планирует проводить переговоры с Путиным в рамках усилий Британии по поддержке обороны Украины.

В то же время источник The Telegraph в Елисейском дворце сообщил, что Макрон может взять на себя эту роль, "когда придет время".

Мирные переговоры с Россией - что известно

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский назвал два табу Украины на переговорах с РФ. Во время будущих переговоров о завершении войны Украина точно не согласится на две вещи, рассказал президент Зеленский.

Также сообщалось, что перемирие с РФ может начаться "в ближайшие недели " - Зеленский раскрыл детали. Прекращение огня в войне России против Украины может начаться уже в ближайшее время при условии соответствующего давления на Россию, сказал Зеленский.

Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио по итогам встречи с министрами иностранных дел стран НАТО в Брюсселе заявил, что если РФ будет тянуть время, то Трамп прекратит переговоры с Москвой.

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Что известно о The Telegraph?

The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом.

В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

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