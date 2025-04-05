Макрон может стать главным в переговорах с РФ от Европы: The Telegraph озвучил детали

Кратко:
- Президент Франции Макрон может стать главным в переговорах с РФ от Европы
- Вторым вероятным переговорщиком называли Стармера, но он не планирует этого делать
Контактным лицом от Европы в переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным по миру в Украине может стать президент Франции Эммануэль Макрон.
Об этом сообщает The Telegraph. На том, чтобы именно Макрон возглавил процесс взаимодействия со страной-агрессором РФ в рамках усилий по поддержке Киева, настаивают некоторые члены "коалиции решительных".
Наиболее вероятными собеседниками с Москвой называли президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который возглавляет группу стран, планирующих достичь соглашения о прекращении огня в Украине.
Согласно данным издания, Кир Стармер не планирует проводить переговоры с Путиным в рамках усилий Британии по поддержке обороны Украины.
В то же время источник The Telegraph в Елисейском дворце сообщил, что Макрон может взять на себя эту роль, "когда придет время".
Мирные переговоры с Россией - что известно
Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский назвал два табу Украины на переговорах с РФ. Во время будущих переговоров о завершении войны Украина точно не согласится на две вещи, рассказал президент Зеленский.
Также сообщалось, что перемирие с РФ может начаться "в ближайшие недели " - Зеленский раскрыл детали. Прекращение огня в войне России против Украины может начаться уже в ближайшее время при условии соответствующего давления на Россию, сказал Зеленский.
Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио по итогам встречи с министрами иностранных дел стран НАТО в Брюсселе заявил, что если РФ будет тянуть время, то Трамп прекратит переговоры с Москвой.
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Что известно о The Telegraph?
The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом.
В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.
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