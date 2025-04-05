Макрон может стать главным в переговорах с РФ от Европы: The Telegraph озвучил детали

Двух европейских лидеров называли вероятными собеседниками с Москвой для достижения мира в Украине. Но один из них не захотел выполнять такую роль.

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Макрон может стать главным в переговорах с РФ от Европы/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Кратко:

Президент Франции Макрон может стать главным в переговорах с РФ от Европы

Вторым вероятным переговорщиком называли Стармера, но он не планирует этого делать

Контактным лицом от Европы в переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным по миру в Украине может стать президент Франции Эммануэль Макрон.

Об этом сообщает The Telegraph. На том, чтобы именно Макрон возглавил процесс взаимодействия со страной-агрессором РФ в рамках усилий по поддержке Киева, настаивают некоторые члены "коалиции решительных".

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Наиболее вероятными собеседниками с Москвой называли президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который возглавляет группу стран, планирующих достичь соглашения о прекращении огня в Украине.

Согласно данным издания, Кир Стармер не планирует проводить переговоры с Путиным в рамках усилий Британии по поддержке обороны Украины.

В то же время источник The Telegraph в Елисейском дворце сообщил, что Макрон может взять на себя эту роль, "когда придет время".

Мирные переговоры с Россией - что известно

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский назвал два табу Украины на переговорах с РФ. Во время будущих переговоров о завершении войны Украина точно не согласится на две вещи, рассказал президент Зеленский.

Также сообщалось, что перемирие с РФ может начаться "в ближайшие недели " - Зеленский раскрыл детали. Прекращение огня в войне России против Украины может начаться уже в ближайшее время при условии соответствующего давления на Россию, сказал Зеленский.

Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио по итогам встречи с министрами иностранных дел стран НАТО в Брюсселе заявил, что если РФ будет тянуть время, то Трамп прекратит переговоры с Москвой.

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