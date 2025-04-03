'Это красная линия': Зеленский назвал два табу Украины на переговорах с РФ

Во время будущих переговоров о завершении войны Украина точно не согласится на две вещи, рассказал президент Зеленский.

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Зеленский назвал "красные линии" на переговорах с РФ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Ключевые тезисы Зеленского:

Украина не признает оккупированные территории российскими

Украина не будет сокращать ВСУ

Справедливый мир наступит только тогда, когда все территории вернутся под контроль Украины

Киев во время будущих переговоров по завершению войны не согласится на признание оккупированных территорий частью России. Также Украина не будет сокращать свою армию. Об этом заявил президент Украины на встрече с руководителями территориальных общин Черниговщины.

"Для нас приоритет - наша сильная армия. Поэтому это (для нас) "красная линия" - никаких уменьшений в разы нашей армии. Если честно, мы будем делать все, чтобы оставить армию в том состоянии по количеству, которое есть сегодня. Большая армия, которая в три раза больше, чем в начале войны. Армия, которая может только модернизироваться. Вот какие изменения могут быть после окончания войны", - отметил глава государства. видео дня

По его словам, одним из ключевых принципов Украины на будущих переговорах станет непризнание захваченных Россией территорий.

"Другие геополитические вещи - это непризнание любых территорий, которые оккупировала Россия, русскими. Это украинские территории, это для нас одна из главных "красных линий". В любом случае, это временно оккупированные территории", - подчеркнул Зеленский.

Президент также заявил, что справедливый мир наступит только тогда, когда все территории вернутся под контроль Украины. В то же время он предположил, что дипломатический путь может быть единственным способом возвращения некоторых территорий.

"Если можно сделать так, чтобы найти компромисс, чтобы возвращение этих территорий состоялось со временем дипломатическим путем... Я думаю, что наверняка, что касается некоторых территорий, это будет единственный путь", - предположил он.

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Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что Украина не боится ни одного формата переговоров, но понимает все сложности войны. Он подчеркнул, что блокирование переговоров с Россией является результатом позиции Путина, который не готов к прямым переговорам.

Также Зеленский рассказал, что Европу на мирных переговорах будут представлять Франция и Великобритания. Это решение было принято во время саммита во Франции.

Как сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин снова манипулирует требованиями для завершения войны. Аналитики Института изучения войны утверждают, что Кремль снова пытается представить украинскую власть как "нелегитимную", что якобы делает невозможным переговоры.

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