Зеленский назвал 2 европейские страны, которые будут на мирных переговорах по Украине

Президент Украины заявил, что позиция о пребывании Европы за столом переговоров является четкой и безальтернативной.

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Какие страны будут представлять Европу на мирных переговорах по Украине / Коллаж: Главред, фото: ОП

Европа будет участвовать в мирных переговорах по войне в Украине. На этих переговорах Европу будут представлять две страны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции во Франции.

Он отметил, что в ходе Саммита приняли соответствующее решение. Представлять Европу на переговорах будут Франция и Великобритания - президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

"Украинская позиция очень четкая, что за столом переговоров по окончанию войны должна быть Европа. Обязательно. Мы не рассматриваем альтернатив. Это наша четкая позиция. Европа очень большая, и она должна иметь четкое представительство за этим столом переговоров. Сегодня мы все партнеры в Европе договорились, что Европу будут представлять Франция и Великобритания. Макрон и Стармер. Я считаю, что это также важно. Это четкая позиция. И мы хотим этот сигнал передать всем другим партнерам. Безусловно, США", - сказал Зеленский.

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