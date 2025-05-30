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Тест на IQ: найдите 3 отличия в картинках с туристами в джунглях за 41 секунду

Виталий Кирсанов
30 мая 2025, 05:50
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Головоломки и оптические иллюзии повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки помогают понять, как наш мозг обрабатывает и интерпретирует окружающий мир. Решение головоломок может улучшить наши способности к критическому мышлению, пишет Jagranjosh.

Вы готовы к новому испытанию? Внимательно посмотрите на две картинки с путешественниками во время сафари в джунглях. На первый взгляд они могут показаться одинаковыми, но если вы присмотритесь, то обнаружите 3 отличия между двумя изображениями. Сможете ли вы найти их все всего за 41 секунду?

Различия могут быть где угодно, например, в цветах, формах или даже в размещении самых маленьких объектов. Будьте бдительны, сосредоточены и не упускайте ничего из виду.

видео дня
головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Эта головоломка идеально подходит для проверки ваших навыков наблюдения.

Поздравляем тех читателей, которые смогли найти отличия за отведенное время.

У вас наилучшие навыки наблюдения среди всех читателей.

Тем, кто не смог найти отличия, нужно регулярно практиковаться в таких заданиях, чтобы улучшить свои навыки наблюдения.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

Другие ребусы:

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оптическая иллюзия головоломки задача на логику
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