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Супертест на IQ: найдите мышь среди грибов за 5 секунд

Виталий Кирсанов
29 мая 2025, 17:25
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Головоломки и оптические иллюзии повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки помогают понять, как наш мозг обрабатывает и интерпретирует окружающий мир. Решение головоломок может улучшить наши способности к критическому мышлению, пишет Jagranjosh.

В сегодняшней головоломке необходимо найти мышь, спрятанную среди грибов.

Эта популярная головоломка с картинками проверяет наблюдательность и внимание к деталям.

видео дня

Мышь искусно замаскирована, требуя от читателя внимательного взгляда на такие тонкие детали, как уши или нос.

Просканируйте все углы изображения. Она может прятаться, где угодно в этом лабиринте грибов.

Мышь может сливаться с окружающими формами и цветами.

головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Большинство скрытых объектов или животных маскируются под цвет фона или окружающих объектов.

Поздравляем тех читателей, которые смогли найти мышь за отведенное время.

У вас наилучшие навыки наблюдения среди всех читателей.

Тем, кто не смог найти мышь, нужно регулярно практиковаться в таких заданиях, чтобы улучшить свои навыки наблюдения.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

Другие ребусы:

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оптическая иллюзия головоломки задача на логику
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