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Супертест на IQ: найдите трех крокодилов среди драконов за 5 секунд

Виталий Кирсанов
28 мая 2025, 05:00
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Головоломки и оптические иллюзии повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки помогают понять, как наш мозг обрабатывает и интерпретирует окружающий мир. Решение головоломок может улучшить наши способности к критическому мышлению, пишет Jagranjosh.

В сегодняшней головоломке замаскировались три крокодила среди драконов. У вас будет всего 5 секунд, чтобы решить эту головоломку. Эта головоломка - ваш шанс доказать, что у вас исключительные IQ, внимание к деталям и интеллектуальные способности. Готовы?

В этой головоломке представлены десятки драконов в зеленом. У каждого из них своя прическа. Но это еще не все. Вас ждет сложное испытание. Три хитрых крокодила замаскировались в этой толпе драконов. Ваша задача: обнаружить всех трех крокодилов за 5 секунд.

видео дня

головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Используйте свою наблюдательность, чтобы разгадать эту головоломку с картинками за отведенное время.

Эта головоломка проверит вашу сосредоточенность, распознавание образов, терпение и внимание к деталям.

Поздравляем тех читателей, которые смогли найти крокодилов за отведенное время.

У вас наилучшие навыки наблюдения среди всех читателей.

Тем, кто не смог найти крокодилов, нужно регулярно практиковаться в таких заданиях, чтобы улучшить свои навыки наблюдения.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

Другие ребусы:

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оптическая иллюзия головоломки задача на логику
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