Что означает число 666 и стоит ли его бояться: священник расставил точки над 'і'

В народе число 666 окутано многими суевериями и предостережениями.

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Стоит ли бояться числа 666 / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

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Как называется число 666

Можно ли его использовать в жизни

Пожалуй, все люди хоть раз в жизни слышали, что число 666 несет в себе негатив и опасность. Также вокруг этого числа существует много суеверий.

Главред решил разобраться, стоит ли бояться числа 666.

Что означает число 666

666 - символическая цифра, известная как "Число зверя" или "Имя зверя". Она издавна используется для обозначения нечистой силы, антихриста и любого зла в целом.

В то же время, число 6 в Библии является символом неполноценности и порока. Оно отражает все несовершенное, то, что в глазах Бога несет в себе грех. Число 666 умножает негативное влияние этой цифры. Поэтому люди боятся этого числа.

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Что думает священник о числе 666

Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк говорит, что любые цифры, даже такие как 666, не влияют на жизнь человека.

"Если вы веруете в Иисуса Христа, то вам будет хорошо, чтобы вы не использовали. Поэтому в использовании даже таких чисел как 666, нет ничего плохого. Это просто цифры. Никакие цифры не сделают вам в жизни погоды", - подчеркнул он.

Можно ли использовать цифру 666 в повседневной жизни - видео:

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Кто такой Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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