Можно ли спать после причастия: священник удивил ответом

В Украине есть много предрассудков, которые касаются и причастия.

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Можно ли спать после причастия / коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

Какие есть суеверия о причастии

Что о них думает священник

Причастие - это важное таинство для христиан, поэтому верующие стремятся вести себя с особым почтением в этот день. Однако, существуют и различные суеверия относительно этого действа.

Главред решил разобраться, как нужно вести себя после причастия.

Почему говорят, что после причастия нельзя спать

Многие говорят, что в ночь после причастия спать нельзя - считается, что так можно растерять всю благодать.

В частности, есть мнение, что после причастия человек пребывает в особом единении с Богом, а сон может прервать это состояние.

Что говорит священник о сне после причастия

Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк рассказал, что согласно церковному уставу спать после причастия можно.

"Ну почему нельзя спать? Если человек хочет спать, то пусть спит, если хочет есть - то пусть ест", - подчеркнул он.

Можно ли спать после причастия - видео:

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Кто такой Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает трех усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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