Можно ли ставить памятник на 2 людей, если кто-то из супругов еще жив: священник ответил

Вы узнаете:
- Можно ли ставить памятник на двух людей, если кто-то из супругов еще жив
- Не навредит ли это живому человеку
Нередко происходит так, что когда кто-то из супругов умирает и для него/нее заказывают памятник, то на памятнике могут разместить фотографии сразу обоих супругов, несмотря на то, что один или одна из них еще жив/жива. Мол, когда второй супруг отойдет в вечность, его/ее смогут похоронить рядом, и парный памятник этого дождется и уже будет готов.
Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк ответил, можно ли так делать и может ли это обернуться какими-то последствиями.
"Если бабушка еще жива, а дед умер, можно ли поставить совместный памятник? Ну, конечно, что можно. Это, опять же, выбор человека. Но главное, чтобы мы заслужили место в Царстве Божьем. Здесь на Земле те надгробия нам не помогут войти в Царство Божие", - отметил священник.
Он отметил, что можно так делать. Однако в то же время предостерег, что в таком случае лучше закрыть на памятнике фотографию человека, который еще не умер. Это нужно сделать для того, чтобы избежать путаницы во время поминовения умерших.
"У меня был такой случай. Я еще тогда в Збараже был возле священника Романа. И служит священник Роман заупокой "Анны и Ивана". В баба говорит: "Я еще жива!". Надо лучше закрыть ту фотографию на поминальные дни", - рассказал священник.
Однако греха поставить себе памятник, если человек еще жив, нет, добавил отец Алексей Филюк.
"Но для чего это делать - это вопрос к каждому из нас. Хотим себя увековечить, но главное, чтобы в большинстве мы были с Богом. А там все остальное второстепенно", - сказал священник.
Смотрите видео о том, можно ли ставить памятник на двух людей, если кто-то из супругов еще жив:
Как сообщал Главред, ранее отец Алексей Филюк рассказал, является ли грехом не ходить в церковь каждое воскресенье. Священник сказал, что именно определяет то, насколько хорошим христианином вы являетесь - и это не то, сколько раз вы посетили церковь.
Также ранее священник дал однозначный ответ, можно ли дарить пустой кошелек. Древняя примета гласит, что подаренный пустой кошелек принесет неудачи и серьезные финансовые потери.
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Кто такой Алексей Филюк
Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.
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