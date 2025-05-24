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Можно ли ставить памятник на 2 людей, если кто-то из супругов еще жив: священник ответил

Алёна Воронина
24 мая 2025, 11:59
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Священник объяснил, не навредит ли живому человеку, если его фотография будет на памятнике рядом с фотографией умершего.
Памятник, священник Алексей Филюк
Можно ли ставить памятник на двух людей, если кто-то из супругов еще жив/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин с видео

Вы узнаете:

  • Можно ли ставить памятник на двух людей, если кто-то из супругов еще жив
  • Не навредит ли это живому человеку

Нередко происходит так, что когда кто-то из супругов умирает и для него/нее заказывают памятник, то на памятнике могут разместить фотографии сразу обоих супругов, несмотря на то, что один или одна из них еще жив/жива. Мол, когда второй супруг отойдет в вечность, его/ее смогут похоронить рядом, и парный памятник этого дождется и уже будет готов.

Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк ответил, можно ли так делать и может ли это обернуться какими-то последствиями.

"Если бабушка еще жива, а дед умер, можно ли поставить совместный памятник? Ну, конечно, что можно. Это, опять же, выбор человека. Но главное, чтобы мы заслужили место в Царстве Божьем. Здесь на Земле те надгробия нам не помогут войти в Царство Божие", - отметил священник.

Он отметил, что можно так делать. Однако в то же время предостерег, что в таком случае лучше закрыть на памятнике фотографию человека, который еще не умер. Это нужно сделать для того, чтобы избежать путаницы во время поминовения умерших.

"У меня был такой случай. Я еще тогда в Збараже был возле священника Романа. И служит священник Роман заупокой "Анны и Ивана". В баба говорит: "Я еще жива!". Надо лучше закрыть ту фотографию на поминальные дни", - рассказал священник.

Однако греха поставить себе памятник, если человек еще жив, нет, добавил отец Алексей Филюк.

"Но для чего это делать - это вопрос к каждому из нас. Хотим себя увековечить, но главное, чтобы в большинстве мы были с Богом. А там все остальное второстепенно", - сказал священник.

Смотрите видео о том, можно ли ставить памятник на двух людей, если кто-то из супругов еще жив:

Как сообщал Главред, ранее отец Алексей Филюк рассказал, является ли грехом не ходить в церковь каждое воскресенье. Священник сказал, что именно определяет то, насколько хорошим христианином вы являетесь - и это не то, сколько раз вы посетили церковь.

Также ранее священник дал однозначный ответ, можно ли дарить пустой кошелек. Древняя примета гласит, что подаренный пустой кошелек принесет неудачи и серьезные финансовые потери.

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Кто такой Алексей Филюк

Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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