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Будут серьезные последствия: что категорически нельзя делать на кладбище

Алёна Воронина
23 мая 2025, 09:27
104
Если не соблюдать ряд правил, есть риск навлечь на себя беду.
Будут серьезные последствия: что категорически нельзя делать на кладбище
Что категорически нельзя делать на кладбище/ Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Что категорически нельзя делать на кладбище
  • Какие действия на кладбище могут навлечь на вас беду

Довольно часто можно услышать, что те или иные вещи нельзя делать на кладбище, чтобы не навлечь беду на себя или своих родных.

На YouTube-канале "Гуцульская магия" рассказали, что нельзя делать на кладбище и как правильно вести себя в таком месте.

Автор видео отмечает, что о таких неписаных правилах следует знать всем, чтобы во время посещения кладбища не привлечь к себе сущностей и ничего тяжелого, что может потом притягивать кошмары и приводить к болезням.

"Первое, что вы должны знать - что заходить и выходить с кладбища вы должны с разных входов. Во-вторых, мы должны выключить звук в телефоне, чтобы во время звонка не заиграла музыка. Если вы заезжаете машиной - магнитолу также надо выключить. Нельзя сильно показывать свои эмоции, сильно плакать, нельзя проговаривать такие слова: "Вам здесь плохо? Почему ты ушел? Забери меня к себе". Такие слова ни в коем случае нельзя говорить", - подчеркнула автор видео.

Также нельзя на кладбище есть и пить, и оставлять продукты. Лучше отдать их нуждающимся.

Когда вы пришли поубирать на могилах, то ни в коем случае нельзя вытирать могилу тканью из своей старой вещи или староим полотенцем. Лучше купить салфетку в магазине, и потом ее можно оставить возле могилы или выбросить в мусор. Все, что было на кладбище, там должно остаться. Ни в коем случае нельзя забирать домой что-то с кладбища, ведь это притягивает сущностей, говорится в видео.

"Вы должны понимать, что если вы выбрасываете какую-то старую вазу или лампадку, взамен нужно поставить новую, зажечь свечу и обязательно помолиться. Идя с кладбища, нельзя возвращаться. Даже если вы услышите какой-то знакомый голос. Не нужно идти сразу домой, а стоит пойти в какое-то людное место, это может быть магазин или маршрутка, чтобы сущности, которые могли к вам пристать, потеряли вас и вернулись обратно. Пройдя домой, обувь нужно оставлять за порогом и хорошо их помыть", - сказано в видео.

Также автор отметила, что некоторые люди могут проводить всевозможные ритуалы и обряды на кладбище. Поэтому если вы видите на земле или на могиле какие-то вещи - это могут быть и кошельки, дорогие телефоны, крестики с цепочками и т.д. - то ни в коем случае нельзя их поднимать.

"А если уж так и необходимо их забрать, то можно взять их салфеткой или газетой и выбросить в мусорник. Себе те вещи брать ни в коем случае нельзя, потому что так вы принимаете удар на себя. Это есть перевод. Если вы что-то потеряли, или что-то выпало из карманов, поднимать с земли также нельзя, это уже мертвая вещь, лучше вместо нее купить себе другую", - отметила автор видео.

Смотрите видео о том, что категорически нельзя делать на кладбище:

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Что известно о YouTube-канале "Гуцульская магия"?

"Гуцульская магия" – это украинский YouTube-канал, посвященный глубинному изучению оккультных наук, магии стихий, магии амулетов.

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