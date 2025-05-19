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Надо ли класть покойнику в гроб расческу: священник ответил

Алёна Воронина
19 мая 2025, 12:22
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Отец Алексей Филюк объяснил, действительно ли нужно класть расческу для волос в гроб к умершему человеку.
Расческа, Алексей Филюк
Надо ли класть покойнику в гроб расческу/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Вы узнаете:

  • Обязательно ли класть покойнику в гроб расческу
  • Стоит ли верить в такую примету

Существует целый ряд примет, которые говорят о том, что в гроб к покойнику нужно класть определенные вещи. Среди таких предметов, которые советуют класть в гроб, в частности, расческа для волос. Считается, что расческу, которой причесывали покойного, нельзя оставлять, а стоит похоронить в гробу, ведь она накапливает плохую энергетику, которую невозможно с этого предмета очистить.

Также считается, что этот предмет злые люди могут использовать для того, чтобы проводить какие-то "черные" колдовские ритуалы. Поэтому, мол, именно в гробу его будет надежно спрятать.

Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк объяснил, стоит ли верить этой примете и действительно ли стоит класть в гроб к покойному расческу, которой его причесывали.

По словам священника, покойным уже безразлично, будет в их гробу лежать эта расческа или нет, ведь этот предмет уже им не поможет.

"Им все равно, положили ли вы расческу или не положили. Главное, чтобы мы с вами, живя на земле, при жизни заработали себе на хорошую вечность. Инвестицию вкладываем в добрые дела, небеса", - отметил отец Алексей Филюк.

Он отметил, что при жизни каждый человек должен больше беспокоиться о своей душе, чем о материальных вещах, стоит делать добрые дела и жить по правде.

"А что уже нам положат в гроб, то нам будет все равно. Нам не помогут ни деньги, ни доллары, ни расчески. Мы так не будем чесаться и ходить на показ мод. Мы просто пойдем туда покоиться до страшного суда. Что говорит Иисус - за добрые дела будет вознаграждение, а за зло вечное осуждение. Поэтому будем внимательны и будем делать добро, и благословлять друг друга", - сказал священник.

Смотрите видео о том, надо ли класть покойнику в гроб расческу:

Как сообщал Главред, ранее отец Алексей Филюк рассказал, является ли грехом не ходить в церковь каждое воскресенье. Священник сказал, что именно определяет то, насколько хорошим христианином вы являетесь - и это не то, сколько раз вы посетили церковь.

Также ранее священник дал однозначный ответ, можно ли дарить пустой кошелек. Древняя примета гласит, что подаренный пустой кошелек принесет неудачи и серьезные финансовые потери.

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Кто такой Алексей Филюк

Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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