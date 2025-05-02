Можно ли на кладбище здороваться за руку: священник удивил ответом

Вы узнаете:
- Можно ли на кладбище здороваться за руку на кладбище
- Как правильно здороваться на кладбище
Нередко можно услышать такую примету, что на кладбище, мол, нельзя здороваться с другими людьми за руку.
Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк сказал, действительно ли стоит придерживаться такого запрета и как правильно здороваться на кладбище.
Он отметил, что можно пожимать руку другому человеку в знак приветствия, даже если вы на кладбище. В то же время он назвал два случая, когда будет неуместно здороваться именно таким образом.
"Ну почему же нельзя? Это люди придумали, что что-то неэтично и что нельзя. На похоронах это неэтично, да. Умер человек, пришли, поздоровались "Слава Иисусу Христу", и все. А в поминальные дни, например, конечно, что можно здороваться. Что в этом такого?!" - отметил священник.
Отец Алексей Филюк подчеркнул, что поздороваться за руку - это проявление уважения к другому человеку, это нормально, и в этом нет ничего плохого. Поэтому здороваться таким образом можно - будь это на кладбище или возле церкви.
В то же время, кроме похорон, он назвал еще одно место, где не стоит здороваться за руку - в церкви.
"В церкви это не этично, и на похоронах это не этично, то есть не принято. А на кладбище - пожалуйста, здоровайтесь, желайте друг другу здоровья, мира, победы, Божьей защиты. А тем, кого с нами нет - вечная память и покой душам их. Поэтому можно здороваться, можно", - сказал священник.
Смотрите видео о том, можно ли на кладбище здороваться за руку:
Ранее Отец Алексей Филюк объяснил, можно ли на кладбище сажать цветы из домашнего цветника. Священник сказал, действительно ли запрещено сажать на могилах цветы, которые раньше росли в цветнике возле дома.
Также ранее священник дал ответ, можно ли с некрещеным ребенком гулять на людях. Существует примета, согласно которой нельзя выходить на люди с некрещеным ребенком, "чтобы его не сглазили". Священник сказал, правда ли это.
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Кто такой Алексей Филюк
Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.
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