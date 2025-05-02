2 самых лучших способа, чем отмыть ржавчину в ванной: от пятен даже следа не останется

Вы узнаете:
- Какое лучшее средство для удаления ржавчины в ванной
- Как сделать ванну белоснежной
Со временем после длительного пользования ванной на ней могут появляться неприятные ржавые пятна, избавиться от которых не так уж и просто. Однако есть ряд способов, как отмыть ванну быстро от ржавчины и не потратить на это очень много времени.
Главред расскажет о двух таких способах, которые облегчат мытье ванны в разы.
1. Зубная паста
Автор YouTube-канала Live Free рассказал о своем способе, чем отмыть сильную ржавчину в ванной. Такое средство точно есть дома у каждого из нас - речь идет об обычной зубной пасте.
"Я покажу вам, как удалить пятна ржавчины в ванной. Зубная паста содержит абразивы, поэтому она чистит и полирует. Как только вы начнете тереть, вы увидите, как пятна начинают разрушаться. Это пятно было там несколько лет", - отметил автор видео.
Для такого способа потребуются зубная паста и очень тонкая стальная мочалка.
"Это чугунная ванна, а не стекловолокно. Стальная мочалка была бы слишком агрессивной для стекловолокна", - предупредил автор.
Он отметил, что нужно нанести зубную пасту на пятно ржавчины и тереть загрязнение стальной мочалкой. Время от времени нужно смывать то, что удалось оттереть, наносить зубную пасту снова и продолжать процесс.
Смотрите видео о том, как отчистить ржавчину в ванной с помощью зубной пасты:
2. Лимон, соль и средство от ржавчины
Автор YouTube-канала Cabana State Of Mind рассказала, что она удаляет пятна ржавчины из ванны с помощью лимона, соли и специального средства, которое хорошо работает против ржавчины.
Она отметила, что сначала нужно взять лимон и щедро посыпать его солью, после чего потереть им пятна ржавчины. Оставить на 10-15 минут, затем потереть губкой и смыть теплой водой.
Далее она наносит на пятна ржавчины Calcium, Lime, and Rust Remover (Средство для удаления кальция, извести и ржавчины). Во время использования этого средства нужно одевать резиновые перчатки.
Нанести средство на губку и затем потереть пятна грубой стороной губки.
Смотрите видео о том, как отчистить ржавчину в ванной лимоном, солью и средством от ржавчины:
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