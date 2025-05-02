2 самых лучших способа, чем отмыть ржавчину в ванной: от пятен даже следа не останется

Чтобы сделать ванну белоснежной и избавиться от неприятных пятен ржавчины, можно воспользоваться двумя эффективными способами.

https://glavred.info/life/2-samyh-luchshih-sposoba-chem-otmyt-rzhavchinu-v-vannoy-ot-pyaten-dazhe-sleda-ne-ostanetsya-10661081.html Ссылка скопирована

2 самых лучших способа, чем отмыть ржавчину в ванной/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео

Вы узнаете:

Какое лучшее средство для удаления ржавчины в ванной

Как сделать ванну белоснежной

Со временем после длительного пользования ванной на ней могут появляться неприятные ржавые пятна, избавиться от которых не так уж и просто. Однако есть ряд способов, как отмыть ванну быстро от ржавчины и не потратить на это очень много времени.

Главред расскажет о двух таких способах, которые облегчат мытье ванны в разы.

1. Зубная паста

Автор YouTube-канала Live Free рассказал о своем способе, чем отмыть сильную ржавчину в ванной. Такое средство точно есть дома у каждого из нас - речь идет об обычной зубной пасте.

"Я покажу вам, как удалить пятна ржавчины в ванной. Зубная паста содержит абразивы, поэтому она чистит и полирует. Как только вы начнете тереть, вы увидите, как пятна начинают разрушаться. Это пятно было там несколько лет", - отметил автор видео.

Для такого способа потребуются зубная паста и очень тонкая стальная мочалка.

"Это чугунная ванна, а не стекловолокно. Стальная мочалка была бы слишком агрессивной для стекловолокна", - предупредил автор.

Он отметил, что нужно нанести зубную пасту на пятно ржавчины и тереть загрязнение стальной мочалкой. Время от времени нужно смывать то, что удалось оттереть, наносить зубную пасту снова и продолжать процесс.

Смотрите видео о том, как отчистить ржавчину в ванной с помощью зубной пасты:

2. Лимон, соль и средство от ржавчины

Автор YouTube-канала Cabana State Of Mind рассказала, что она удаляет пятна ржавчины из ванны с помощью лимона, соли и специального средства, которое хорошо работает против ржавчины.

Она отметила, что сначала нужно взять лимон и щедро посыпать его солью, после чего потереть им пятна ржавчины. Оставить на 10-15 минут, затем потереть губкой и смыть теплой водой.

Далее она наносит на пятна ржавчины Calcium, Lime, and Rust Remover (Средство для удаления кальция, извести и ржавчины). Во время использования этого средства нужно одевать резиновые перчатки.

Нанести средство на губку и затем потереть пятна грубой стороной губки.

Смотрите видео о том, как отчистить ржавчину в ванной лимоном, солью и средством от ржавчины:

Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их/ Инфографика: Главред

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред