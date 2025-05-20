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Обязательно ли целовать покойника на похоронах: священник удивил ответом

Алёна Воронина
20 мая 2025, 20:41
236
На самом деле все не так, как многие думают. Священник объяснил, как правильно делать.
Похороны, священник Алексей Филюк
Обязательно ли целовать покойника на похоронах/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин с видео

Вы узнаете:

  • Обязательно ли целовать покойника на похоронах
  • В каких случаях это нужно делать, а когда можно не делать

Нередко можно услышать от многих людей, что во время похорон все присутствующие обязательно должны подойти к гробу и попрощаться с покойным, поцеловав его в лоб, руки и ноги.

Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк объяснил, действительно ли всем обязательно нужно так делать.

"Я еще с детства помню, как бабушка говорила: "Иди целуй". Но это не обязательно. Когда я был еще маленьким, у нас умерла соседка-бабушка. И меня моя бабушка пихала на похоронах: "Иди целуй Ганьку, прощайся". Так я этот запах, который идет от покойников, до сих пор помню", - рассказал священник.

Он пояснил, что у родных людей у самих может быть желание подойти и попрощаться с умершим человеком, который был для них дорог. И тогда они будут целовать этого человека в лоб, руки и ноги. А вот заставлять людей, особенно детей, делать это не стоит, отметил отец Филюк.

"Здесь есть вопрос индивидуальности. Заставлять ребенка целовать покойника не нужно. Если человек близкий, то вы сами захотите прощаться, подойдете. Но, чтобы сказать, что это аксиома - прощаться и целовать покойника... Это не аксиома. У меня, например, травма с детства, когда меня баба Лида пихала в плечи - иди прощайся с соседкой той, бабой Ганей. И я до сих пор чувствую этот неприятный запах. Поэтому не травмируйте детей. Будьте людьми и не заставляйте людей, в частности детей, целовать покойников", - сказал священник.

Смотрите видео о том, обязательно ли целовать покойника на похоронах:

Как сообщал Главред, ранее отец Алексей Филюк рассказал, является ли грехом не ходить в церковь каждое воскресенье. Священник сказал, что именно определяет то, насколько хорошим христианином вы являетесь - и это не то, сколько раз вы посетили церковь.

Также ранее священник дал однозначный ответ, можно ли дарить пустой кошелек. Древняя примета гласит, что подаренный пустой кошелек принесет неудачи и серьезные финансовые потери.

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Кто такой Алексей Филюк

Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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