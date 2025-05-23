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Можно ли переплавить освященный крестик: священник дал однозначный ответ

Алёна Воронина
23 мая 2025, 13:20
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Священник отметил, что это также неправильно, если освященный крестик будет валяться в ящике годами.
Золотой крестик, священник Алексей Филюк
Можно ли переплавить освященный крестик/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин с видео

Вы узнаете:

  • Можно ли переплавить освященный крестык или медальон
  • Что делать с крестиком из дорогих металлов, если он был освящен

Никто не застрахован от ситуации, когда ломается или рвется серебряный или золотой освященный крестик на цепочке. И в таком случае возникает вопрос, что делать с освященной драгоценной вещью - можно ли ее переплавить.

Ответ на этот вопрос дал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк. Он отметил, что если золотой или серебряный крестик или медальон сломался, то его можно переплавить или отреставрировать.

Он отметил, что "коллекционировать" поломанные вещи в этом случае будет неправильно.

"Так не оставлять же в ящиках поломанные вещи. Я не думаю, что кто-то, у кого там поломалось кресло, складывает его и хранит. Если у меня сломался замок, то я же не буду замки коллекционировать - я их выброшу", - отметил он.

Священник говорит, что если поломалась вещь из ценных металлов, то, конечно, ее можно сдать на переплавку - в этом не будет греха.

"А все вещи церковные, которые уже не используются, то их можно сжигать", - добавил отец Филюк.

Смотрите видео о том, можно ли переплавить освященный крестик:

Как сообщал Главред, ранее отец Алексей Филюк рассказал, является ли грехом не ходить в церковь каждое воскресенье. Священник сказал, что именно определяет то, насколько хорошим христианином вы являетесь - и это не то, сколько раз вы посетили церковь.

Также ранее священник дал однозначный ответ, можно ли дарить пустой кошелек. Древняя примета гласит, что подаренный пустой кошелек принесет неудачи и серьезные финансовые потери.

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Кто такой Алексей Филюк

Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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