Почему нельзя говорить имена "Толя" и "Боря": как правильно называть владельцев этих имен

Вы узнаете:
- Почему нельзя говорить "Толя" и "Боря"
- Какой ошибки стоит избегать
- Как правильно называть владельцев этих имен
Часто можно услышать, как "Анатолія" и "Бориса" сокращенно называют "Толя" и "Боря". Но не все догадываются, что на самом деле так говорить неправильно - в украинском языке нельзя использовать такие уменьшительно-ласкательные слова.
О том, почему так неправильно говорить и как правильно сокращать эти имена, рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".
"И снова о мужских именах и о том, как мы можем называть своих мужчин и мальчиков-сыночков. Не "Толя", а "Толик, Только". Не "Боря", а "Борко, Бориско". не "Віталік", а "Вітик, Вітася". Также "Сергійко, Кирилко, Ігорко, Глібко, Ілько, Левко", - пояснила учитель.
Смотрите видео с объяснением, почему нельзя говорить имена "Толя" и "Боря":
Ранее Главред рассказывал, как сказать "на цыпочках" на украинском - учитель дала ответ. Не всем известно, как именно правильно перевести такое словосочетание.
Также ранее мы рассказывали, как сказать на украинском "располагать к себе" - есть несколько вариантов. Не все знают, как правильно перевести на украинский это распространенное выражение.
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Кто такая Светлана Чернышева?
Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.
По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.
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