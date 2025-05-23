Почему нельзя говорить имена "Толя" и "Боря": как правильно называть владельцев этих имен

На самом деле многие украинцы допускают ошибку и даже не подозревают об этом.

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Почему нельзя произносить имена "Толя" и "Боря"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Вы узнаете:

Почему нельзя говорить "Толя" и "Боря"

Какой ошибки стоит избегать

Как правильно называть владельцев этих имен

Часто можно услышать, как "Анатолія" и "Бориса" сокращенно называют "Толя" и "Боря". Но не все догадываются, что на самом деле так говорить неправильно - в украинском языке нельзя использовать такие уменьшительно-ласкательные слова.

О том, почему так неправильно говорить и как правильно сокращать эти имена, рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".

"И снова о мужских именах и о том, как мы можем называть своих мужчин и мальчиков-сыночков. Не "Толя", а "Толик, Только". Не "Боря", а "Борко, Бориско". не "Віталік", а "Вітик, Вітася". Также "Сергійко, Кирилко, Ігорко, Глібко, Ілько, Левко", - пояснила учитель.

Смотрите видео с объяснением, почему нельзя говорить имена "Толя" и "Боря":

Ранее Главред рассказывал, как сказать "на цыпочках" на украинском - учитель дала ответ. Не всем известно, как именно правильно перевести такое словосочетание.

Также ранее мы рассказывали, как сказать на украинском "располагать к себе" - есть несколько вариантов. Не все знают, как правильно перевести на украинский это распространенное выражение.

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Кто такая Светлана Чернышева? Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube. По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

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