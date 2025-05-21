"Безкоштовно" или "безплатно" - как правильно: какую ошибку не стоит делать

Вы узнаете:
- Как правильно говорить - "безкоштовно" или "безплатно"
- Какой ошибки стоит избегать
Довольно часто может возникать вопрос, какое из этих слов правильно использовать - "безкоштовно" или "безплатно". Часть украинцев уверена, что правильным является только одно из этих слов, другая часть - употребляет оба.
Так как же правильно использовать эти слова и есть ли между ними какая-то разница? Об этом рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".
Она отметила, что эти слова действительно отличаются определенными оттенками значения.
"Безкоштовно" или "безплатно"? "Безплатне" - это то, что имеет какую-то цену, но ты ее не платишь по каким-то причинам. А "безкоштовне", считают некоторые языковеды, - это то, что совсем не имеет цены. То есть за него никто никогда не платит", - пояснила учитель.
Однако она отметила, что, несмотря на такие оттенки значения, в словарях эти слова представлены как синонимы, поэтому их можно употреблять, как взаимозаменяемые.
"Это немного разные лексические значения, но в словарях они представлены как синонимы, то есть употребляем оба слова одинаково - и "безкоштовно", и "безплатно", - пояснила Чернышова.
Смотрите видео о том, как правильно - "безкоштовно" или "безплатно":
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Кто такая Светлана Чернышева?
Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.
По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.
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