Что такое "осоння": лишь единицы знают точный ответ

Учитель объяснила, что означает это благозвучное слово и какие еще синонимы можно использовать вместо него.

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Что такое "осоння"/коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин из видео

Вы узнаете:

Что означает слово "осоння"

Какие синонимы можно использовать вместо него

В украинском языке есть ряд благозвучных слов, которые мы довольно редко употребляем, ведь привыкли использовать более простые термины или же описывать определенные явления или предметы другим образом, не применяя для этого специальные слова.

Так произошло и со словом "осоння". Возможно, многие из нас слышали его раньше, однако немногие смогут объяснить его истинное значение.

О том, что же именно означает это слово, рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".

"Что же такое "осоння"? "Осоння" - это незатененное место, которое освещается или обогревается солнцем", - пояснила учитель.

Также она рассказала, какие синонимы можно использовать, кроме слова "осоння", описывая такое природное явление.

"Еще можно сказать "підсоння", "пригрів" или "відсоння", - отметила она.

Смотрите видео о том, что такое "осоння":

Ранее Главред рассказывал, как сказать "на цыпочках" на украинском - учитель дала ответ. Не всем известно, как именно правильно перевести такое словосочетание.

Также ранее мы рассказывали, как сказать на украинском "располагать к себе" - есть несколько вариантов. Не все знают, как правильно перевести на украинский это распространенное выражение.

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Кто такая Светлана Чернышева? Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube. По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

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