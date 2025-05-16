Как сказать по-украински "сгущенка": стоит избегать распространенной ошибки

Многие люди допускают ошибку при переводе этого слова на украинский язык.

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Как сказать по-украински "сгущенка"/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, скрин

Вы узнаете:

Как сказать по-украински "сгущенка"

Какой ошибки стоит избегать

Нередко можно услышать, как русское слово "сгущенка" переводят на украинский как "згущонка". Однако так говорить неправильно - это большая ошибка.

В украинском языке есть несколько вариантов слов, которыми можно называть этот сладкий продукт. Об этом рассказала ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

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"Знаете ли вы, что рецепт сгущенного молока появился еще двести пятнадцать лет назад? Кстати, обратите внимание именно "згУщене молоко", а не "згущЕне", как многие говорят. Еще говорят "згущонка". Это вообще русский вариант. Мы говорим или "згущене молоко", или "згущівка", - пояснила Багний.

Также она отметила, что есть еще вариант "згущик".

Смотрите видео о том, как сказать на украинском "сгущенка":

Ранее Главред рассказывал, как сказать "на цыпочках" на украинском - учитель дала ответ. Не всем известно, как именно правильно перевести такое словосочетание.

Также ранее мы рассказывали, как сказать на украинском "располагать к себе" - есть несколько вариантов. Не все знают, как правильно перевести на украинский это распространенное выражение.

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Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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