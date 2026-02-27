Пенсию повысят на 12%: Зеленский анонсировал индексацию в марте

В Украине состоится очередная ежегодная индексация пенсий.

В Украине пройдет масштабная индексация пенсий. Первый этап запланирован уже на март 2026.

Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, он с премьер-министром Юлией Свириденко обсудили весомые социальные шаги, которые подготовило правительство.

"В Украине состоится очередная ежегодная индексация пенсий – более чем для десяти миллионов наших людей. Пенсионеры получат повышение более чем на двенадцать процентов. Средства на это предусмотрены, индексация должна быть уже сейчас, в марте. Несмотря на все вызовы полномасштабной войны, мы ежегодно проводим такую индексацию", - заявил он.

По словам главы государства, по меньшей мере половину расходов государства и общин украинцы обеспечивают налогами.

"Чрезвычайно важно, что у нас есть и внутренние основы устойчивости, и наша работа с партнерами, которая обеспечивает Украине беспрецедентное внешнее финансирование в течение этих лет войны", - подытожил Зеленский.

Какой будет пенсия при стаже 40 лет

Как писал Главред, в 2026 году украинцы смогут оформить пенсию в зависимости от возраста и страхового стажа. Чтобы уйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь не менее 33 лет работы. Если выбрать 63 года, достаточно 23 лет стажа, а в 65 лет — только 15.

Размер пенсии определяется по формуле Пенсионного фонда: зарплата умножается на коэффициент страхового стажа. Например, при 40 годах работы коэффициент составляет 0,4. Это означает, что пенсия украинца с минимальной зарплатой 8 647 грн составит 3 458 грн, а при среднем заработке 21 578 грн — 8 631 грн.

В будущем украинцы могут получать не одну, а три пенсии одновременно. Такой подход Кабмин предлагает ввести в рамках пенсионной реформы. Новая система будет состоять из трех частей: солидарной пенсии, специальной (профессиональной) пенсии и накопительной части.

