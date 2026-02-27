Укр
Пенсию повысят на 12%: Зеленский анонсировал индексацию в марте

Сергей Кущ
27 февраля 2026, 21:02
В Украине состоится очередная ежегодная индексация пенсий.
В Украине пройдет масштабная индексация пенсий. Первый этап запланирован уже на март 2026.

Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, он с премьер-министром Юлией Свириденко обсудили весомые социальные шаги, которые подготовило правительство.

"В Украине состоится очередная ежегодная индексация пенсий – более чем для десяти миллионов наших людей. Пенсионеры получат повышение более чем на двенадцать процентов. Средства на это предусмотрены, индексация должна быть уже сейчас, в марте. Несмотря на все вызовы полномасштабной войны, мы ежегодно проводим такую индексацию", - заявил он.

По словам главы государства, по меньшей мере половину расходов государства и общин украинцы обеспечивают налогами.

"Чрезвычайно важно, что у нас есть и внутренние основы устойчивости, и наша работа с партнерами, которая обеспечивает Украине беспрецедентное внешнее финансирование в течение этих лет войны", - подытожил Зеленский.

Какой будет пенсия при стаже 40 лет

Как писал Главред, в 2026 году украинцы смогут оформить пенсию в зависимости от возраста и страхового стажа. Чтобы уйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь не менее 33 лет работы. Если выбрать 63 года, достаточно 23 лет стажа, а в 65 лет — только 15.

Размер пенсии определяется по формуле Пенсионного фонда: зарплата умножается на коэффициент страхового стажа. Например, при 40 годах работы коэффициент составляет 0,4. Это означает, что пенсия украинца с минимальной зарплатой 8 647 грн составит 3 458 грн, а при среднем заработке 21 578 грн — 8 631 грн.

Как писал Главред, в 2026 году украинцы будут иметь возможность оформить пенсию в зависимости от возраста и страхового стажа. Так, для выхода в 60 лет нужно подтвердить не менее 33 лет работы. Если человек решит уйти на пенсию в 63 года, достаточно будет 23 лет стажа, а в 65 лет - только 15. Таким образом, чем раньше планируется выход на заслуженный отдых, тем больше требования к стажу.

В будущем украинцы могут получать не одну, а три пенсии одновременно. Такой подход Кабмин предлагает ввести в рамках пенсионной реформы. Новая система будет состоять из трех частей: солидарной пенсии, специальной (профессиональной) пенсии и накопительной части.

О персоне: Владимир Зеленский

Владимир Зеленский - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012).

Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

15:51

В Украине хотят запретить Roblox: почему у детей возникает опасная зависимость

15:45

Поздравления с 8 марта: красивые картинки и пожелания для женщин

15:27

Мужчина переночевал в отеле и бесплатно жил там 5 лет: хотел стать владельцемВидео

15:26

Война может закончиться в 2026 году: Зеленский назвал месяц

15:24

Почему 28 февраля нельзя подметать и мыть полы: какой церковный праздник

15:18

"Мое спасение": Екатерина Кухар показала сына, который живет в США

15:06

"Плай" из песни Яремчука "Несравненный мир красоты": что означает это забытое слово

14:56

Выплаты стартовали: украинцам советуют проверить банковские карты

14:20

Почему на вершине Эвереста яйцо никогда не сварится: объяснение ученых удивит

14:08

Не падают во сне: почему кони спят стоя

