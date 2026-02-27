Укр
Экономика трещит по швам, россиян ждут продукты по талонам - Новак

Мария Николишин
27 февраля 2026, 16:35
В России уже думают о введении продовольственных карточек для российских пенсионеров.
Падение уровня жизни в РФ / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Главное из заявления экономиста:

  • Даже состоятельным россиянам уже приходится ограничивать свою потребительскую корзину
  • Не все понимают, что рост цен и падение уровня жизни являются прямым следствием войны
  • Продукты по талонам – это то, к чему стремительно катится Россия

Уже все россияне ощутили на себе разрушительные экономические последствия войны России против Украины. Об этом в интервью Главреду рассказал председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

По его словам, в российском обществе сохраняется огромная пропасть между бедными, которых там подавляющее большинство, и небольшой прослойкой состоятельных граждан.

"Впрочем, эта разница между бедными и богатыми постепенно стирается, но не за счет того, что бедные становятся богаче. Наоборот. Те, кто раньше считали себя обеспеченными, теперь вынуждены существенно ограничивать свою потребительскую корзину и отказываться от привычных товаров и услуг. Все больше россиян мигрируют в категорию людей, которые вынуждены тщательно считать каждую копейку, балансируя между доходами и расходами на базовые жизненные потребности. Это ощущается даже в богатых городах России – Москве и Санкт-Петербурге", – отметил он.

Новак добавил, что далеко не все граждане РФ выстраивают причинно-следственную связь и понимают, что стремительный рост цен и падение уровня их жизни является прямым следствием войны, которую их страна развязала против Украины.

"Процент россиян, которые начинают что-то понимать, постепенно растет, но он все еще незначителен. Как бы то ни было, но нынешнего роста цен недостаточно, чтобы побудить к протестным действиям россиян ни в крупных городах, ни в глубинке, где уровень жизни катастрофически низкий", - говорит экономист.

По его мнению, продукты по талонам — это то, к чему стремительно катится Россия.

"Там повторяется ситуация последних лет Советского Союза. Более того, в некоторых российских регионах уже звучат предложения о применении таких механизмов в отношении продуктов питания. Так, например, там думают о введении продовольственных карточек на определенные суммы для российских пенсионеров. То есть местные власти хотят ежемесячно выдавать пенсионерам продовольственные талоны в дополнение к мизерным пенсиям, которые сейчас почти полностью идут на оплату жилищно-коммунальных услуг. Такие времена в России настанут очень скоро, они уже стучат в двери россиян", - подытожил Новак.

Дефицит бюджета в РФ

Экономист, член Украинского общества финансовых аналитиков (УОФА), член совета НБУ (2019-2021 гг.) Виталий Шапран говорил, что в 2025 году РФ достигла дефицита бюджета почти в 6 трлн рублей.

По его словам, это свидетельствует о том, что налоговая система, даже с учетом повышения налогов, уже исчерпала себя.

"Половину всех доходов федерального бюджета РФ направляла на безопасность, оборону и финансирование оккупации территории Украины. Понятно, что так долго продолжаться не может. Ни одна из стран, даже если ею руководит диктатор, физически не выдержит такой нагрузки", - подчеркнул он.

Проблемы в экономике РФ - что известно

Как сообщал Главред, на четвертый год полномасштабной войны в стране-агрессоре России экономическая ситуация ухудшилась настолько, что Кремль ищет любые источники доходов. Об этом свидетельствует, в частности, и то, что РФ конфисковала рекордные активы на триллионы рублей.

Экономист говорил, что принятый бюджет РФ на 2026 год российским властям придется корректировать, поскольку в него заложены нереалистичные показатели доходов.

Кроме того, Россия находится в самой слабой экономической позиции за последнее время, утверждают экономисты. Причиной этого стал значительный расход денежных резервов и заимствований, которые использовались для финансирования военных расходов.

О персоне: Андрей Новак

Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м – был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

