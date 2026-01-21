Ситуация в экономике критическая: СМИ узнали, что РФ в поисках денег на войну

Кремль идет на радикальные шаги, чтобы поддержать военный бюджет.

В Кремле придумали способ, как пополнить военный бюджет, но столкнулись с проблемой / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, pixabay

Главное:

В экономике РФ ситуация критическая

Россия не может продать рекордные активы

Кремль не прекратит политику национализации

На четвертый год полномасштабной войны в стране-агрессоре России экономическая ситуация ухудшилась настолько, что Кремль ищет любые источники доходов. Об этом свидетельствует, в частности, и то, что РФ конфисковала рекордные активы на триллионы рублей.

Однако, как пишет Вloomberg, Россия не может их продать, чтобы пополнить военный бюджет. Ярким примером этого является аукцион по продаже московского аэропорта Домодедово под Москвой.

Россия планировала выручить минимум 132 миллиарда рублей, но ни одна квалифицированная ставка не поступила. Следующую попытку продажи аэропорта Россия осуществит 29 января, но стартовая цена может упасть уже вдвое. Даже в таком случае у аналитиков есть сомнения относительно того, улучшится ли интерес к этому лоту.

Они считают, что эта ситуация указывает на то, что для РФ успешная продажа крупных объектов остается проблемой, но несмотря на это Кремль продолжит политику национализации.

Обвал российского рубля не за горами - мнение эксперта

Главред писал, что по словам главы Комитета экономистов Украины Андрея Новака, экономика России постепенно приближается к катастрофе. Это отражается и на курсе рубля.

В новом году российская валюта может обвалиться до рекордных показателей. По его словам, уже сейчас курс рубля приблизился к психологической отметке - 100 рублей за доллар.

Экономика России - последние новости

Напомним, Главред писал, что принятый бюджет РФ на 2026 год российским властям придется корректировать, как и в этом году, поскольку в него заложены нереалистичные показатели доходов.

Ранее сообщалось, что планы президента США Дональда Трампа по свержению режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро могут иметь масштабные последствия для экономики России.

Накануне стало известно, что Россия находится сейчас в самой слабой экономической позиции за последнее время. Причиной этого стал значительный расход денежных резервов и заимствований, которые использовались для финансирования военных расходов.

Больше новостей:

Об источнике: Bloomberg Bloomberg — американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

