Кремль через Медведчука отверг мирные переговоры по Украине – ISW

Виталий Кирсанов
19 января 2026, 16:38
Медведчук заявил российским пропагандистам, что мира в Украине якобы не будет в 2026 году.
Кремль через Медведчука отверг мирные переговоры по Украине
Кремль через Медведчука отверг мирные переговоры по Украине

Что сказал Виктор Медведчук:

  • РФ собирается достичь своих первоначальных военных целей
  • Украинское правительство является "нелегитимным"

Москва могла использовать заявления Виктора Медведчука, обвиняемого в государственной измене пророссийского политика и кума диктатора Владимира Путина, чтобы озвучить фактический отказ от мирных переговоров. Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что в интервью российскому пропагандистскому информагентству ТАСС Медведчук заявил, что мира в Украине якобы не будет в 2026 году. Также он повторил нарратив Кремля о том, что "время на стороне России".

Кроме того, в интервью Медведчук сказал, что Россия собирается достичь своих первоначальных военных целей. Также он заявил о том, что украинское правительство якобы является "нелегитимным" и отверг возможность проведения выборов в Украине на любых условиях, кроме российских.

Аналитики напомнили, что Путин и другие кремлевские чиновники неоднократно использовали эти же нарративы, чтобы оправдать вторжение в Украину. Они считают, что Кремль использует Медведчука для того, чтобы озвучить свою позицию, но не приписывать эти заявления правительству России.

Аналитики уверены, что Москва использует кума Путина для того, чтобы оправдать отказ от мирных усилий по урегулированию войны в Украине. Они подчеркнули, что Медведчук дал интервью на фоне текущих мирных переговоров между США, Европейским Союзом и Украиной по разработке мирного плана.

Напомним, что 18 января Виктор Медведчук дал интервью российскому пропагандистскому информагентству ТАСС. В нем он заявил, в частности, что президент Украины Владимир Зеленский якобы "загнал себя в ловушку".

Также кум Владимира Путина заявил, что границы России якобы могут "простираться далеко на запад Украины - вплоть до Ивано-Франковской области". Он попытался связать территориальную принадлежность с языком общения населения.

Кроме того, Медведчук заявил, что в 2026 году в Украине якобы не будет мира. Он подчеркнул, что Кремль хочет добиться своих военных целей.

Какова цель Путина в войне - мнение эксперта

Как писал Главред, изменение подхода Вашингтона к войне стало переломным моментом, который обнажил ошибки прежней стратегии сдерживания и заставил Запад иначе посмотреть на истинные намерения Кремля. Об этом в интервью Главреду рассказала секретарь форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольга Курносова.

Она подчеркнула, что во времена администрации Байдена доминировала логика избегания эскалации из-за страха ядерного противостояния, поэтому многие шаги намеренно сдерживались, о чем неоднократно упоминали публично.

"Сдерживали украинское наступление, ситуацию в Курской области, удары по Крыму и многое другое. Предыдущая американская администрация надеялась, что удастся достичь состояния неустойчивого равновесия: когда Россия не может захватить Украину, но и Украина не может полностью вытеснить российские войска к границам 1991 года. Многие думали, что война не затянется так надолго", - добавила она.

Курносова предположила, что европейские страны не ожидали, что Путин на самом деле готов продвигаться дальше вглубь Европы, хотя о таких намерениях говорили с самого начала и сам российский диктатор этого не скрывал.

Окончание войны в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что Владимир Зеленский поручил финализировать и передать для рассмотрения на самом высоком уровне документ о гарантиях безопасности для Украины от Соединенных Штатов.

Ранее Виталий Шапран заявил, что российские власти до сих пор способны переводить бремя военных расходов на бизнес и население из-за налогов, разовых сборов и других косвенных механизмов.Потому война может продолжаться еще долго.

Накануне Иван Ступак заявил, что в обсуждении окончания войны сегодня уже речь не идет о планировании возвращения Украины в ближайшем будущем к границам 1991 года.

Больше новостей:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

