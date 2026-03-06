Вызывают смех и одновременно легкий ужас: какие странные прически были модными в СССР

Из-за отсутствия нормальной косметики для волос прически в СССР делали с помощью очень странных средств, и результат получался соответствующий.

Модные прически времен СССР / Коллаж: Главред, фото: ТАСС

В советской моде было много странного, но именно прически стали тем феноменом, который сегодня вызывает одновременно смех и легкий ужас. Нехватка качественной косметики, отсутствие нормальных инструментов и культ "быть как все" создали целую галерею причудливых образов, ставших символами эпохи, пишет Oboz.ua.

Завивка, которая жила собственной жизнью

Неудержимая завивка / Фото: Kinopoisk

Химическая завивка была мечтой многих женщин, но в СССР она превращалась в настоящее испытание. Агрессивные жидкости пересушивали волосы до состояния "соломы", а вместо упругих локонов получалось нечто похожее на хаотичное гнездо.

Уход за такой прической был почти невозможен, поэтому женщины часто просто мирились с тем, что волосы выглядят так, как им вздумается.

"Кулька": советская попытка укротить короткие волосы

Отдельным трендом стала прическа, которую в народе называли "шарик". Современные короткие стрижки легко укладываются с помощью гелей, муссов и текстурных спреев, позволяющих создать объем без потери эластичности. В СССР же был только один инструмент — лак с фиксацией "намертво". Поэтому обладательницы коротких волос закручивали пряди на бигуди или любые мелкие предметы, сбивали полученные кудри руками и щедро заливали их лаком.

Задуманный округлый силуэт превращался в нечто максимально похожее на одуванчик: плотный, пушистый объем, который не реагировал ни на расческу, ни на погоду.

Гаврош: замысел — стильный беспорядок, реальность — просто беспорядок

Гаврош / Фото: ТАСС

Стрижка, названная в честь персонажа Гюго, должна была создавать эффект творческой небрежности. Короткая макушка, удлиненные пряди, легкий хаос — в теории это выглядело модно. Но в условиях советского дефицита средств для укладки "живописность" исчезала. Оставался только бесконтрольный объем.

Бабетта на консервной банке

Европейская бабетта 60-х была символом элегантности. Советская — символом изобретательности. Чтобы создать объемный валик, женщины использовали все, что попадалось под руку: скрученные чулки, платки, а чаще всего — консервные банки. Их не вынимали, а оставляли внутри как каркас. Для фиксации — пиво и тот же неизменный лак. Результат был впечатляющим, но не всегда в хорошем смысле.

Советский сессон: тень великой идеи

Советский сессон / Фото: Kinopoisk

Оригинальный сессон от Видала Сасуна - это геометрия, четкие линии и идеальная посадка волос без укладки. В СССР же эта стрижка превратилась в короткое каре, часто слишком укороченное и лишенное задуманной формы. Несмотря на это, на фоне других трендов эпохи она выглядела едва ли не самым аккуратным образом.

Почему эти прически стали символами времени

Они отражали дефицит и изобретательность.

Показывали, как сильно люди стремились к красоте, даже когда не имели для этого инструментов.

Стали частью культурной памяти — смешной, иногда абсурдной, но узнаваемой.

