Вызывают смех и одновременно легкий ужас: какие странные прически были модными в СССР

В советской моде было много странного, но именно прически стали тем феноменом, который сегодня вызывает одновременно смех и легкий ужас. Нехватка качественной косметики, отсутствие нормальных инструментов и культ "быть как все" создали целую галерею причудливых образов, ставших символами эпохи, пишет Oboz.ua.
Завивка, которая жила собственной жизнью
Химическая завивка была мечтой многих женщин, но в СССР она превращалась в настоящее испытание. Агрессивные жидкости пересушивали волосы до состояния "соломы", а вместо упругих локонов получалось нечто похожее на хаотичное гнездо.
Уход за такой прической был почти невозможен, поэтому женщины часто просто мирились с тем, что волосы выглядят так, как им вздумается.
"Кулька": советская попытка укротить короткие волосы
Отдельным трендом стала прическа, которую в народе называли "шарик". Современные короткие стрижки легко укладываются с помощью гелей, муссов и текстурных спреев, позволяющих создать объем без потери эластичности. В СССР же был только один инструмент — лак с фиксацией "намертво". Поэтому обладательницы коротких волос закручивали пряди на бигуди или любые мелкие предметы, сбивали полученные кудри руками и щедро заливали их лаком.
Задуманный округлый силуэт превращался в нечто максимально похожее на одуванчик: плотный, пушистый объем, который не реагировал ни на расческу, ни на погоду.
Гаврош: замысел — стильный беспорядок, реальность — просто беспорядок
Стрижка, названная в честь персонажа Гюго, должна была создавать эффект творческой небрежности. Короткая макушка, удлиненные пряди, легкий хаос — в теории это выглядело модно. Но в условиях советского дефицита средств для укладки "живописность" исчезала. Оставался только бесконтрольный объем.
Бабетта на консервной банке
Европейская бабетта 60-х была символом элегантности. Советская — символом изобретательности. Чтобы создать объемный валик, женщины использовали все, что попадалось под руку: скрученные чулки, платки, а чаще всего — консервные банки. Их не вынимали, а оставляли внутри как каркас. Для фиксации — пиво и тот же неизменный лак. Результат был впечатляющим, но не всегда в хорошем смысле.
Советский сессон: тень великой идеи
Оригинальный сессон от Видала Сасуна - это геометрия, четкие линии и идеальная посадка волос без укладки. В СССР же эта стрижка превратилась в короткое каре, часто слишком укороченное и лишенное задуманной формы. Несмотря на это, на фоне других трендов эпохи она выглядела едва ли не самым аккуратным образом.
Почему эти прически стали символами времени
- Они отражали дефицит и изобретательность.
- Показывали, как сильно люди стремились к красоте, даже когда не имели для этого инструментов.
- Стали частью культурной памяти — смешной, иногда абсурдной, но узнаваемой.
