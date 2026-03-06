Укр
Вызывают смех и одновременно легкий ужас: какие странные прически были модными в СССР

Дарья Пшеничник
6 марта 2026, 04:41
Из-за отсутствия нормальной косметики для волос прически в СССР делали с помощью очень странных средств, и результат получался соответствующий.
Прически СССР
Модные прически времен СССР / Коллаж: Главред, фото: ТАСС

Вы узнаете:

  • Какие советские прически были самыми причудливыми
  • Почему в СССР возник культ странных укладок

В советской моде было много странного, но именно прически стали тем феноменом, который сегодня вызывает одновременно смех и легкий ужас. Нехватка качественной косметики, отсутствие нормальных инструментов и культ "быть как все" создали целую галерею причудливых образов, ставших символами эпохи, пишет Oboz.ua.

Завивка, которая жила собственной жизнью

Вызывают смех и одновременно легкий ужас: какие странные прически были модными в СССР
Неудержимая завивка / Фото: Kinopoisk

Химическая завивка была мечтой многих женщин, но в СССР она превращалась в настоящее испытание. Агрессивные жидкости пересушивали волосы до состояния "соломы", а вместо упругих локонов получалось нечто похожее на хаотичное гнездо.

Уход за такой прической был почти невозможен, поэтому женщины часто просто мирились с тем, что волосы выглядят так, как им вздумается.

"Кулька": советская попытка укротить короткие волосы

Отдельным трендом стала прическа, которую в народе называли "шарик". Современные короткие стрижки легко укладываются с помощью гелей, муссов и текстурных спреев, позволяющих создать объем без потери эластичности. В СССР же был только один инструмент — лак с фиксацией "намертво". Поэтому обладательницы коротких волос закручивали пряди на бигуди или любые мелкие предметы, сбивали полученные кудри руками и щедро заливали их лаком.

Задуманный округлый силуэт превращался в нечто максимально похожее на одуванчик: плотный, пушистый объем, который не реагировал ни на расческу, ни на погоду.

Гаврош: замысел — стильный беспорядок, реальность — просто беспорядок

Вызывают смех и одновременно легкий ужас: какие странные прически были модными в СССР
Гаврош / Фото: ТАСС

Стрижка, названная в честь персонажа Гюго, должна была создавать эффект творческой небрежности. Короткая макушка, удлиненные пряди, легкий хаос — в теории это выглядело модно. Но в условиях советского дефицита средств для укладки "живописность" исчезала. Оставался только бесконтрольный объем.

Бабетта на консервной банке

Европейская бабетта 60-х была символом элегантности. Советская — символом изобретательности. Чтобы создать объемный валик, женщины использовали все, что попадалось под руку: скрученные чулки, платки, а чаще всего — консервные банки. Их не вынимали, а оставляли внутри как каркас. Для фиксации — пиво и тот же неизменный лак. Результат был впечатляющим, но не всегда в хорошем смысле.

Советский сессон: тень великой идеи

Вызывают смех и одновременно легкий ужас: какие странные прически были модными в СССР
Советский сессон / Фото: Kinopoisk

Оригинальный сессон от Видала Сасуна - это геометрия, четкие линии и идеальная посадка волос без укладки. В СССР же эта стрижка превратилась в короткое каре, часто слишком укороченное и лишенное задуманной формы. Несмотря на это, на фоне других трендов эпохи она выглядела едва ли не самым аккуратным образом.

Почему эти прически стали символами времени

  • Они отражали дефицит и изобретательность.
  • Показывали, как сильно люди стремились к красоте, даже когда не имели для этого инструментов.
  • Стали частью культурной памяти — смешной, иногда абсурдной, но узнаваемой.

Об источнике: Обозреватель

"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор - Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

