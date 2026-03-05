Отключать будут, но не для всех очередей: графики для Днепра и области на 6 декабря

Ограничения электроснабжения будут действовать один-два раза в сутки в зависимости от очереди потребителей.

6 марта в Днепре и области будут почасовые отключения

Ограничения будут действовать для абонентов ДТЭК и ЦЭК с 08:00 до 24:00

Свет будут отключать по очереди, время зависит от расписания компаний

В четверг, 6 марта, в отдельных регионах Украины введут графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения будут действовать в соответствии с распоряжением НЭК "Укрэнерго" и предусматривают стабилизационные отключения в Днепре и Днепропетровской области.

По информации ДТЭК, электроснабжение может ограничиваться один-два раза в сутки в зависимости от очереди. Жителям советуют следить за обновлениями и планировать бытовые дела с учетом возможных отключений.

Графики отключений для абонентов ДТЭК

Очередь 1.1 20:00 – 22:00

Очередь 1.2 08:00 – 09:30, 16:30 – 20:00

Очередь 2.1 08:00 – 09:30, 16:30 – 20:00

Очередь 2.2 08:00 – 09:30, 16:30 – 20:00

Очередь 3.1 09:30 – 13:00

Очередь 3.2 09:30 – 11:00

Очередь 4.1 22:00 – 24:00

Очередь 4.2 09:30 – 11:00

Очередь 5.1 Не отключается

Очередь 5.2 14:00 – 16:30

Очередь 6.1 14:00 – 16:30

Очередь 6.2 13:00 – 16:30

Для проверки точного времени отключения по конкретному адресу доступны онлайн-сервисы на сайте ДТЭК.

Графики отключений для абонентов ЦЭК

Для абонентов компании ЦЭК графики отключений будут действовать в течение дня с 08:00 до 24:00.

Очередь 1.1 09:30 – 13:00

Очередь 1.2 20:00 – 24:00

Очередь 2.1 09:30 – 11:00

Очередь 2.2 09:30 – 11:00

Очередь 3.1 14:00 – 16:30

Очередь 3.2 Не выключать

Очередь 4.1 14:00 – 16:30

Очередь 4.2 13:00 – 16:30

Очередь 5.1 08:00 – 09:30, 16:30 – 20:00

Очередь 5.2 08:00 – 09:30

Очередь 6.1 16:30 – 20:00

Очередь 6.2 08:00 – 09:30, 16:30 – 20:00

В компании предупредили, что в течение суток график может меняться по распоряжению НЭК "Укрэнерго".

Расположение "Пунктов несокрушимости"

В Днепропетровской области продолжают работать "Пункты несокрушимости". Перечень адресов обнародован на официальном сайте Днепропетровской ОГА.

Такие локации обустроены в районных военных администрациях, старостатах и городских советах. Они принимают посетителей в рабочие часы.

Другие новости Днепра

Как ранее писал Главред, в среду, 4 марта, в Днепре зафиксировали очередное повышение стоимости топлива на автозаправочных станциях. Об изменениях цен сообщают местные телеграм-каналы. Операторы рынка объясняют пересмотр цен нестабильной ситуацией в Персидском заливе, которая влияет на мировые нефтяные котировки.

Также начало марта в Днепре принесет переменчивую погоду с осадками, облачностью и резким потеплением в конце недели. По информации метеосервиса Sinoptik, горожан ожидают настоящие температурные контрасты.

Кроме того, захват Днепра может стать новой целью в случае нового наступления РФ. Об этом заявил мэр города Борис Филатов, сообщает Le Monde.

