Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Энергетика

Отключать будут, но не для всех очередей: графики для Днепра и области на 6 декабря

Руслан Иваненко
5 марта 2026, 21:55
Ограничения электроснабжения будут действовать один-два раза в сутки в зависимости от очереди потребителей.
Отключать будут, но не для всех очередей: графики для Днепра и области на 6 декабря
НЭК "Укрэнерго" может изменять график отключений в течение дня / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Кратко:

  • 6 марта в Днепре и области будут почасовые отключения
  • Ограничения будут действовать для абонентов ДТЭК и ЦЭК с 08:00 до 24:00
  • Свет будут отключать по очереди, время зависит от расписания компаний

В четверг, 6 марта, в отдельных регионах Украины введут графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения будут действовать в соответствии с распоряжением НЭК "Укрэнерго" и предусматривают стабилизационные отключения в Днепре и Днепропетровской области.

По информации ДТЭК, электроснабжение может ограничиваться один-два раза в сутки в зависимости от очереди. Жителям советуют следить за обновлениями и планировать бытовые дела с учетом возможных отключений.

видео дня

Графики отключений для абонентов ДТЭК

Очередь 1.1 20:00 – 22:00

Очередь 1.2 08:00 – 09:30, 16:30 – 20:00

Очередь 2.1 08:00 – 09:30, 16:30 – 20:00

Очередь 2.2 08:00 – 09:30, 16:30 – 20:00

Очередь 3.1 09:30 – 13:00

Очередь 3.2 09:30 – 11:00

Очередь 4.1 22:00 – 24:00

Очередь 4.2 09:30 – 11:00

Очередь 5.1 Не отключается

Очередь 5.2 14:00 – 16:30

Очередь 6.1 14:00 – 16:30

Очередь 6.2 13:00 – 16:30

  • Графики отключений света в Днепропетровской области на 6 марта
    Графики отключений света в Днепропетровской области на 6 марта Фото: ДТЭК
  • Графики отключений света в Днепропетровской области на 6 марта
    Графики отключений света в Днепропетровской области на 6 марта Фото: ДТЭК

Для проверки точного времени отключения по конкретному адресу доступны онлайн-сервисы на сайте ДТЭК.

Графики отключений для абонентов ЦЭК

Для абонентов компании ЦЭК графики отключений будут действовать в течение дня с 08:00 до 24:00.

Очередь 1.1 09:30 – 13:00

Очередь 1.2 20:00 – 24:00

Очередь 2.1 09:30 – 11:00

Очередь 2.2 09:30 – 11:00

Очередь 3.1 14:00 – 16:30

Очередь 3.2 Не выключать

Очередь 4.1 14:00 – 16:30

Очередь 4.2 13:00 – 16:30

Очередь 5.1 08:00 – 09:30, 16:30 – 20:00

Очередь 5.2 08:00 – 09:30

Очередь 6.1 16:30 – 20:00

Очередь 6.2 08:00 – 09:30, 16:30 – 20:00

В компании предупредили, что в течение суток график может меняться по распоряжению НЭК "Укрэнерго".

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Очереди отключений света / Инфографика: Главред

Расположение "Пунктов несокрушимости"

В Днепропетровской области продолжают работать "Пункты несокрушимости". Перечень адресов обнародован на официальном сайте Днепропетровской ОГА.

Такие локации обустроены в районных военных администрациях, старостатах и городских советах. Они принимают посетителей в рабочие часы.

Другие новости Днепра

Как ранее писал Главред, в среду, 4 марта, в Днепре зафиксировали очередное повышение стоимости топлива на автозаправочных станциях. Об изменениях цен сообщают местные телеграм-каналы. Операторы рынка объясняют пересмотр цен нестабильной ситуацией в Персидском заливе, которая влияет на мировые нефтяные котировки.

Также начало марта в Днепре принесет переменчивую погоду с осадками, облачностью и резким потеплением в конце недели. По информации метеосервиса Sinoptik, горожан ожидают настоящие температурные контрасты.

Кроме того, захват Днепра может стать новой целью в случае нового наступления РФ. Об этом заявил мэр города Борис Филатов, сообщает Le Monde.

Читайте также:

Об источнике: ДТЭК

ДТЭК (ранее — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.

Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Днепра свет отключения света Отключение света Днепропетровская область Отключение света в Днепре
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В США заявили о проблеме из-за помощи Украине: в ОП ответили

В США заявили о проблеме из-за помощи Украине: в ОП ответили

22:19Война
США просят у Украины защиту от "Шахедов": Зеленский дал поручение

США просят у Украины защиту от "Шахедов": Зеленский дал поручение

20:03Мир
Россияне в западне: появились детали уничтожения Ка-27 РФ в Черном море

Россияне в западне: появились детали уничтожения Ка-27 РФ в Черном море

19:45Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Иран атаковал дронами Азербайджан: есть раненые, поврежден аэропорт

Иран атаковал дронами Азербайджан: есть раненые, поврежден аэропорт

Как американцы сажают картошку: необычный способ без перекопки

Как американцы сажают картошку: необычный способ без перекопки

Им действительно повезет: фортуна вот-вот улыбнется четырем знакам зодиака

Им действительно повезет: фортуна вот-вот улыбнется четырем знакам зодиака

Китайский гороскоп на завтра 6 марта: Змеям - ссоры, Петухам - негатив

Китайский гороскоп на завтра 6 марта: Змеям - ссоры, Петухам - негатив

Гороскоп на завтра 6 марта: Ракам - радостные новости, Стрельцам - путешествие

Гороскоп на завтра 6 марта: Ракам - радостные новости, Стрельцам - путешествие

Последние новости

23:50

Лает как собака и охотится на гадюк: почему эта кошка поражает даже ученых

23:45

В Киеве и области 6 марта отключат свет: что нужно знать о новых графиках

23:41

4-летний сын Виктора Павлика оказался в больнице: "Такое осложнение имеем"

23:04

Семена перца "проснутся" мгновенно: простой метод, который дает дружные всходыВидео

23:01

Небольшой сад, а эффект огромный: магнолии, которые стоит посадить уже сейчас

В Украину идет настоящая весенняя погода: синоптик рассказала о потеплении и назвала датыВ Украину идет настоящая весенняя погода: синоптик рассказала о потеплении и назвала даты
22:56

Фагот и Ольга Навроцкая расстались после 16 лет отношений - первые детали

22:35

"Изменился он": Кравец рассказала правду о муже на фоне слухов о разводе

22:19

В США заявили о проблеме из-за помощи Украине: в ОП ответили

21:57

Один неожиданный предмет сохранит мусорное ведро чистым и сухим надолгоВидео

Реклама
21:55

Отключать будут, но не для всех очередей: графики для Днепра и области на 6 декабряФото

21:30

Зачем опрыскивать душ уксусом и как правильно это делать - лайфхак

21:30

Пятница без света: когда не будет света в Запорожской области 6 марта, новые графики

21:13

Рекордный трансфер игрока Динамо на паузе: инсайдер раскрыл причину

20:58

Одна ошибка при посадке — и куст сгниёт: главный секрет выращивания клубникиВидео

20:39

Роман начался на кладбище: известная певица рассказала о любовном приключении

20:21

"Я всегда свободен": Харчишин после разрыва с Соколовой раскрыл данное ей обещание

20:03

США просят у Украины защиту от "Шахедов": Зеленский дал поручение

19:49

Копы задержали пьяную Бритни Спирс на автотрассе - что известно

19:45

Россияне в западне: появились детали уничтожения Ка-27 РФ в Черном мореВидео

19:33

Не Путин: Трамп назвал главное препятствие для мира в Украине

Реклама
19:30

Весеннее потепление уже близко: что погода приготовила для Днепра на выходные

19:24

Готовят распад России: экс-глава МИД раскрыл неочевидные планы стран ЗападаВидео

19:19

"Как клоун": путинистка Собчак жестко опозорилась в Париже

19:10

Зачем Иран атаковал Азербайджан дронами: Невзлин назвал причинумнение

18:52

Хитрость садовников: что посадить рядом с помидорами для идеального вкусаВидео

18:40

Какая была национальность у "трех богатырей" – историк указал на интересный нюансВидео

18:39

Враг готовит прорыв на ключевом направлении: в ВСУ рассказали о замысле россиян

18:14

Секретные уголки планеты: 5 мест, куда людям строго запрещен вход

18:13

Беременную Белень срочно госпитализировали в больницу

18:06

В центре Украины мог появиться город Эксампей: какому облцентру предлагали это название

17:54

Происходит зачистка территорий: в DeepState раскрыли масштабы продвижения ВСУ

17:52

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с собакой за 31 с

17:34

РФ может резко изменить баланс сил на фронте: раскрыт тревожный сценарий

17:19

"Тарелки летают": Потап заговорил о разводе с Настей Каменских

17:09

Орбан пригрозил Украине силовым сценарием и выдвинул условия - что известно

17:06

Нашел "эликсир молодости": люди спорят о настоящем возрасте дедушкиВидео

17:04

В 44 года: умерла жена солиста российской группы "Отпетые мошенники"

16:54

Судьба подарит любовь и гармонию пяти знакам зодиака: кто среди счастливчиков

16:51

"ВСУ могут поговорить с Орбаном": Зеленский резко ответил на демарш ВенгрииВидео

16:44

Проезд в пригородных автобусах Житомира резко подорожает: названа новая цена билета

Реклама
16:38

Освобожденные из плена защитники не сдержали слез, когда услышали родных - видеоФото

16:35

Доллар установил новый исторический максимум: свежий курс валют на 6 марта

16:32

Хозяин предал во второй раз, но пес нашел нечто невероятное: история потрясает

16:10

Фрегат РФ горел 18 часов, повреждения критические: новые детали атаки по Новороссийску

16:08

Что подарить девушке на 8 марта: идеи подарков, которые точно порадуютВидео

16:02

Взялась за нового: Седокова лезет к мужу первой жены Яниса Тиммы

16:00

"Оставьте себе": Елена Мозговая жестко разнесла Клопотенко

15:52

Крутое пике: Украина "рухнула" в рейтинге букмекеров на Евровидение-2026

15:51

"Оскар-2026": назван ведущий-комментатор кинопремии на "Суспильном"

15:47

Озеро называют морем: где находится один из самых необычных водоемов планеты

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять