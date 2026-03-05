Происходит зачистка территорий: в DeepState раскрыли масштабы продвижения ВСУ

Аналитики говорят, что активность Сил обороны привела к ощутимым успехам.

ВСУ добились значительного продвижения на фронте / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, t.me/DeepStateUA

Главное:

ВСУ проводят зачистку на стыке Запорожской и Днепропетровской областей

В настоящее время активные боевые действия продолжаются в населенном пункте Березовое

Но в районе Гуляйполя противник имеет большую инициативу

Силы обороны Украины проводят зачистку территорий от российских оккупантов на стыке Запорожской и Днепропетровской областей. Об этом сообщили аналитики мониторингового проекта DeepState.

Отмечается, что в настоящее время активные боевые действия продолжаются в населенном пункте Березовое. Силы обороны пытаются зачистить село от российской пехоты, но там враг все еще оказывает сопротивление и постоянно оказывает давление.

"Также идут активные поисково-ударные работы по участку Калиновское-Новониколаевка-Новогригоровка-Красногорское-Первомайское-Рыбное-Солодкое. Фиксируются поражения пехоты и укрытий врага на востоке Новониколаевки, а также преимущественно в восточной части Новогригоровки", - говорится в сообщении.

Аналитики добавляют, что в то же время российские пехотные группы пытаются пролезть между Новогригоровкой и Красногорским и активно оказывают давление на Первомайское. Фиксируется присутствие противника в "серой зоне".

Отмечается, что этот участок фронта пока единственный, где активность Сил обороны привела к ощутимым успехам.

"По нашим оценкам, успехи по зачистке территории со стороны Сил обороны составляют — около 79 кв. км. В то же время рано переводить их в синюю зону, поскольку в тылах до сих пор фиксируются единичные группы противника", — говорят в DeepState.

Продвижение ВСУ на фронте / фото: t.me/DeepStateUA

Аналитики подчеркивают, что с учетом "серой зоны", где были позиции Сил обороны, но происходило просачивание противника в глубину обороны, эта цифра достигает около 200 кв. км.

Кроме того, сообщается, что в районе Гуляйполя противник имеет большую инициативу, проводя постоянные штурмовые действия пехотой, иногда привлекая броню.

"Недавно противник завез на двух единицах (бронетехники, - ред.) около 20 пехотинцев в лес на северных окраинах Святопетровки", - подытожили в DeepState.

Гуляйполе / Инфографика: Главред

Цели наступления ВСУ на фронте

Командир Первого отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло, Герой Украины Дмитрий "Перун" Филатов заявлял, что одна из целей наступления ВСУ на юге - освобождение Днепропетровской области.

По его словам, вторая цель - остановить продвижение оккупантов в сторону Запорожья и отбросить их за реку Гайчур, которая протекает с севера на юг параллельно трассе Покровск-Гуляйполе.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, российские оккупационные войска готовятся к активизации боевых действий на фронте. Сейчас основные усилия противника сосредоточены на прорыве к населенному пункту Гришино и попытках захватить Покровск и Мирноград.

Источник в Силах обороны Украины говорил, что полная оккупация города Покровск российскими оккупационными войсками может привести к быстрому обвалу обороны на этом направлении.

Кроме того, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявлял, что российские оккупационные войска не отказались от идеи расширения так называемой "зоны безопасности" вдоль украинской границы.

Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live — интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

