"Встреча бессмысленна": Фицо назвал условие переговоров с Зеленским

Анна Косик
5 марта 2026, 14:29
Словацкий политик продолжает настаивать на возобновлении транзита российской нефти.
Фицо не видит смысла сейчас встречаться с Зеленским

Что сказал Фицо:

  • Перед встречей с Зеленским Словакия согласует позицию с ЕК и Венгрией
  • Место встречи Фицо и Зеленского до сих пор не определено
  • Словакия хочет, чтобы Украина возобновила транзит российской нефти

После ультиматума и шантажа со стороны Словакии по поводу поставок электроэнергии Украине президент Владимир Зеленский пригласил премьер-министра страны Роберта Фицо в Украину, чтобы обсудить все важные вопросы.

Однако словацкий политик, похоже, не спешит в Украину. В соцсети X он опубликовал видео, в котором заявил, что перед встречей с Зеленским планирует согласовать позицию по возобновлению транзита российской нефти с Еврокомиссией и Венгрией.

"Я думаю, что потом встреча с президентом Зеленским состоится. Пока мы не согласовали место встречи. Пока Словакия не скоординировала позицию с Европейской комиссией, а также Венгрией... эта встреча бессмысленна", - подчеркнул он.

Фицо добавил, что страны ЕС "должны давить на Зеленского" для получения разрешения на инспекцию на месте и возобновление транзита нефти страны-агрессора России.

Роберт Фицо
Роберт Фицо

Стоит ли украинцам волноваться из-за шантажа Словакии - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам аналитика Дарьи Орловой, в структуре импорта электроэнергии в Украину наибольшую долю занимали Венгрия и Словакия.

Но после прекращения поставок объемы можно перераспределить через другие направления. Однако заменить 100% импорта из Венгрии и Словакии вряд ли удастся.

Шантаж Словакии - последние новости

Напомним, Главред писал о том, что Роберт Фицо заявил, что если Украина не возобновит поставки нефти через нефтепровод Дружба, его страна прекратит экстренные поставки электроэнергии для стабилизации украинской энергосистемы.

В ответ на это в МИД Украины заявили, что отвергают и осуждают ультиматумы и шантаж со стороны руководства правительства Словацкой Республики в отношении энергоснабжения между нашими странами.

Но в конце концов Фицо обратился с требованием остановить аварийные поставки электроэнергии в Украину. Он подчеркнул, что отныне, в случае обращения украинской стороны за помощью для стабилизации энергосети, Словакия такой поддержки не будет оказывать.

О персоне: Роберт Фицо

Роберт Фицо (словац. Robert Fico; род. 15 сентября 1964, Топольчаны, Чехословакия) — словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. В четвертый раз занимает пост премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс — социальная демократия", пишет Википедия.

В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых.

Партия Фицо "Курс — социальная демократия" набрала наибольшее количество голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95 % голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.

