Чем грозит России операция США в Иране: дипломат назвал основные риски

Россия практически не сможет оказать реальную военную помощь Ирану, поскольку сама нуждается в ресурсах для защиты собственной территории. Об этом заявил руководитель Центра исследований России, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

По его словам, главный вопрос заключается в том, какое вооружение Москва в принципе способна передать Тегерану. В частности, речь может идти о системах противовоздушной обороны, однако их передача ослабила бы защиту самой России.

Огрызко отметил, что российская территория уже подвергается атакам беспилотников, а в будущем возможны и удары баллистическими ракетами. В такой ситуации передача последних средств ПВО союзнику может создать угрозу для самой РФ.

"Если Россия отдаст последнее Ирану, она откроет возможности для ее собственного уничтожения. Поэтому шансы на то, что иранцы что-то получат от россиян, равны нулю", — подчеркнул дипломат в интервью Главреду.

Он также предположил, что Иран может остаться один на один со своими проблемами, поскольку, по его мнению, удары США по стране являются беспрецедентными по мощности и разрушительной силе.

"Думаю, американцы в ближайшее время окончательно добьют сопротивление", - предположил он.

По мнению Огрызко, в случае поражения нынешнего режима в Иране Москва может окончательно потерять важного партнера на Ближнем Востоке, что создаст для России дополнительные риски на международной арене.

"Когда американцы победят этот режим, Россия окончательно потеряет своего иранского партнера. Для Москвы перспективы и с этой стороны являются крайне опасными", - резюмировал дипломат.

После начала ударов Израиля и США по Ирану и ликвидации значительной части его руководства Россия не оказала союзнику практической поддержки, ограничившись соболезнованиями и стандартными заявлениями.

"Стандартные ответы России продолжают подчеркивать ограниченность ее возможностей поддерживать Иран и асимметрию российско-иранских отношений. Кремль, вероятно, будет оставаться ограниченным собственными военными действиями в Украине и желанием добиться уступок от США, не жертвуя своими целями в Украине", - отмечают аналитики Института изучения войны.

Как писал Главред, Израиль и США 28 февраля нанесли удары по объектам на территории Ирана. В центре столицы Тегерана произошло несколько мощных взрывов.

В результате операции погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. По данным агентства Fars News Agency, нападение произошло рано утром в субботу, когда Хаменеи "находился в своем кабинете в доме лидера" и "выполнял свои обязанности".

Совет аятолл выбрал Моджтабу Хаменеи, сына Али Хаменеи, следующим верховным лидером Ирана.

Москва отказала Тегерану в военной помощи после начала массированных ударов США и Израиля по объектам режима в Иране.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует продолжать свою операцию против Тегерана в течение "четырех-пяти недель". На вопрос о том, кого он хотел бы видеть во главе Ирана, он ответил: "У меня есть три очень хороших кандидата".

Кроме того, Трамп заявил, что США могут рассмотреть отправку сухопутных войск в Иран, если этого потребует развитие операции Epic Fury. По его словам, он не исключает ни одного сценария, если он будет "необходим для достижения целей".

О персоне: Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время и Украинская правда. С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

