РФ ударила по гражданскому судну в Чёрном море: есть раненые

Беспилотник попал в корабль под флагом Панама, который выходил из порта Черноморск.

РФ атаковала гражданский корабль возле Черноморска / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Российская армия атаковала гражданское судно

Корабль выходил из порта Черноморск

В результате удара есть пострадавшие среди членов экипажа

Армия РФ ударила по гражданскому судну в акватории Черного моря. Есть пострадавшие среди членов экипажа. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По его словам, вечером 4 марта в акватории Черного моря зафиксировано попадание БпЛА в гражданское судно под флагом Панамы при выходе из порта Черноморска.

"Судно перевозило кукурузу. В результате атаки есть пострадавшие среди членов экипажа. Проведены мероприятия по оказанию помощи и эвакуации людей", - рассказал Кипер.

Как писал Главред, в ночь на 5 марта российская оккупационная армия атаковала побережье Белгород-Днестровского района. Пожары вспыхнули на территории не работающей базы отдыха. Значительные повреждения получило соседнее здание. Также поврежены транспортные средства.

Напомним, 4 марта российские оккупационные войска атаковали Шахедами один из пассажирских поездов в Николаеве. В результате удара начался пожар, есть раненый.

Одессу готовят к круговой обороне

Одессу и область готовят к круговой обороне. Создается разветвленная система помех, что сделает возможное вражеское наступление технически невозможным. Активно привлекаются гражданские - от студентов до пенсионеров, которые проходят обучение на полигонах под руководством инструкторов. Об этом рассказал начальник Регионального управления Сил ТрО "Юг" подполковник Денис Носиков.

По его словам, создается очень сложная система всевозможных фортификационных сооружений, разного рода инженерных заграждений.

"Это те же kill-зоны, это противотанковые рвы, это разнообразные "ловушки", капканы, это и "егоза" (спиральное заграждение из армированной колючей ленты, - ред.), малозаметные препятствия. Я не могу подробно рассказать, но это очень мощная большая система", - рассказал подполковник.

"Просто так сюда никто не войдет. Это будет просто нереально", - подчеркнул Носиков.

Другие новости:

О персоне: Олег Кипер Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия. Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности: следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;

прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;

руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год). В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

