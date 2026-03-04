Наступила настоящая весна: в Тернополе ожидается повышение температуры

Температура в области будет подниматься до +10 градусов.

Прогноз погоды в Тернопольской области / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какая будет погода в Тернополе в четверг

Началась ли метеорологическая весна

Погода в Тернопольской области в четверг, 5 марта, будет облачной с прояснениями, но без осадков. Ночью и утром на дорогах ожидается гололедица, возможен слабый туман. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

Отмечается, что ветер завтра будет северо-западного направления, 7 – 12 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от -3 до +2 градусов, днем прогнозируется +5...+10 градусов.

Температура по городу ночью будет в пределах 0...-2 градуса, днем поднимется до +6...+8 градусов.

Также в Тернопольской области объявлен первый уровень опасности (желтый) из-за гололеда на дорогах, который продержится до 8 марта.

Что такое гололед / Инфографика: Главред

Кроме того, синоптики заявили, что в Тернопольской области началась метеорологическая весна.

"В северо-западной части области переход средней суточной температуры воздуха в сторону плюсовых значений (начало метеорологической весны) произошел 22 февраля 2026 года. В центральной и южной части области метеорологическая весна наступила 2 марта 2026 года", - говорится в сообщении.

Погода в Тернополе / фото: meteoprog

Погода в Украине в марте

Начальник отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха говорила, что до 9-10 марта в Украине будет настоящая весенняя температура.

По ее словам, первая и вторая декада марта пройдут с более сухой погодой и умеренными значениями температуры, достаточно типичными для этого времени года.

Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко заявила, что в четверг, 5 марта, в Украине будет относительно тепло, но ветрено. Дождь с мокрым снегом вероятен в Полтавской, Черниговской, Харьковской, Луганской областях.

5 марта погоду на Львовщине будет определять юго-восточная периферия антициклона с центром над Польшей. Несмотря на прохладную ночь, днем ожидается комфортное весеннее тепло.

Начало марта на Житомирщине встретит жителей резкими перепадами температуры и сменой атмосферных фронтов. После нескольких теплых дней область снова почувствует дыхание зимы: ночью вернутся заморозки, а днем воздух будет прогреваться только до умеренных значений.

О персоне: Наталья Птуха Наталья Птуха – выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 году выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, в настоящее время является начальницей отдела взаимодействия со СМИ УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными телеканалами, радиостанциями и информационными источниками.

