"Сюрприз": Михаил Хома сделал признание о переменах в личной жизни

Кратко:
- Михаил Хома заинтриговал переменами в личной жизни
- Артист не ответил, имеет ли возлюбленную
Украинский известный певец Михаил Хома признался, что в его доме стало намного больше любви.
В интервью телеканалу ТЕТ Михаил отметил, что в его личной жизни случились перемены.
Певец рассказал, что завел трех кошек и пока он на концертах и гастролях за ними ухаживают другие люди. Но Хома так и не уточнил, появилась ли у него возлюбленная.
"Вопрос очень красивый, он требует хорошего ответа. Я приготовлюсь и отвечу. Следите за мной. Сюрприз должен быть", – ответил певец.
Личная жизнь Михаила Хомы
Михаил Хома 20 лет был в отношениях с певицей Ярославой Притулой, но в 2021 году пара рассталась после 8 лет брака. Причиной разрыва стали разные взгляды на семью и карьеру. Кстати, Ярослава вышла замуж во второй раз и родила ребенка.
Смотрите видео интервью Михаила Хомы:
О персоне: Михаил Хома
Михаил Хома, более известный как Дзидзьо — украинский певец, автор песен, актёр, кинорежиссёр, продюсер. Фронтмен и основатель группы "DZIDZIO". Заслуженный артист Украины (2020). Амбассадор Сборной Украины по футболу.
