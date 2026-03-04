"Сюрприз": Михаил Хома сделал признание о переменах в личной жизни

Михаил Хома сделал интересное заявление о личном.

Михаил Хома завел домашних питомцев / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Михаил Хома

Михаил Хома заинтриговал переменами в личной жизни

Артист не ответил, имеет ли возлюбленную

Украинский известный певец Михаил Хома признался, что в его доме стало намного больше любви.

В интервью телеканалу ТЕТ Михаил отметил, что в его личной жизни случились перемены.

Певец рассказал, что завел трех кошек и пока он на концертах и гастролях за ними ухаживают другие люди. Но Хома так и не уточнил, появилась ли у него возлюбленная.

"Вопрос очень красивый, он требует хорошего ответа. Я приготовлюсь и отвечу. Следите за мной. Сюрприз должен быть", – ответил певец.

Михаил Хома / фото: instagram.com, Михаил Хома

Личная жизнь Михаила Хомы

Михаил Хома 20 лет был в отношениях с певицей Ярославой Притулой, но в 2021 году пара рассталась после 8 лет брака. Причиной разрыва стали разные взгляды на семью и карьеру. Кстати, Ярослава вышла замуж во второй раз и родила ребенка.

О персоне: Михаил Хома Михаил Хома, более известный как Дзидзьо — украинский певец, автор песен, актёр, кинорежиссёр, продюсер. Фронтмен и основатель группы "DZIDZIO". Заслуженный артист Украины (2020). Амбассадор Сборной Украины по футболу.

