17 кораблей и более 2000 целей: в США раскрыли потери флота Ирана в войне

В США заявили о масштабных ударах по ракетной инфраструктуре Ирана и полном уничтожении его флота в акваториях Персидского залива и Ормузского пролива.

В США раскрыли потери флота Ирана в войне / Коллаж: Главред, фото: x.com/CENTCOM, скриншот из видео

В США подвели первые итоги операции против Ирана

Всего было поражено более 2000 целей

США удалось потопить весь иранский флот

Соединенные Штаты сообщили об уничтожении 17 иранских кораблей и одной подводной лодки с начала операции "Эпическая ярость". Кроме того, американские силы поразили почти две тысячи целей. Об этом заявил глава Центрального командования США адмирал Брэдли Купер в соцсети X.

По его словам, в этой операции участвуют более 50 000 военнослужащих, 200 истребителей, два авианосца и бомбардировщики из Соединенных Штатов, и еще больше сил и средств уже на пути к месту назначения.

Смотрите видео брифинга американского адмирала:

/ Скриншот

В первые часы операции силы Центрального командования вместе с Израилем нанесли Ирану масштабные удары, которые адмирал сравнил с кампанией "Шок и трепет" 2003 года против Ирака.

"Первые 24 часа этой операции были почти вдвое масштабнее, и мы продолжаем круглосуточные удары по Ирану от морского дна до космоса и киберпространства. Сейчас мы провели менее 100 часов этой операции и уже поразили почти 2000 целей более чем 2000 боеприпасами. Мы серьезно повредили иранскую систему противовоздушной обороны и уничтожили сотни иранских баллистических ракет, пусковых установок и беспилотников", - указал адмирал.

Он отметил, что основная цель — уничтожение всех объектов, способных наносить удары по американским силам. Бомбардировщики B-2 и B-1 нанесли высокоточные удары по ракетной инфраструктуре в глубине территории Ирана, а впоследствии B-52 атаковали баллистические ракеты и командно-контрольные пункты.

"Мы также потопили иранский флот. Весь флот. На данный момент мы уничтожили 17 иранских кораблей, включая наиболее боеспособную иранскую подводную лодку, которая теперь имеет пробоину в борту. На протяжении десятилетий иранский режим препятствовал международному судоходству. Сегодня в Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском заливе не осталось ни одного иранского корабля. И мы не остановимся", - пригрозил адмирал Брэдли Купер.

Какова позиция России по войне в Иране - мнение эксперта

Как писал Главред, Москва не оказала Тегерану военной поддержки после начала масштабных ударов США и Израиля по объектам иранского режима. Об этом сообщил историк, политолог и востоковед Игорь Семиволос в Facebook.

Он отметил, что на фоне этих событий фактически разрушается союзная связь между Москвой и Тегераном. По его словам, Иран действительно обращался к России, ссылаясь на положение о взаимной помощи в случае угрозы суверенитету.

В то же время, как подчеркнул Семиволос, Кремль воспользовался юридическими формулировками, аргументируя, что удары США и Израиля подаются как точечные операции против террористической инфраструктуры, а не как полномасштабное вторжение. Именно поэтому в Москве считают, что эта ситуация не подпадает под действие положений о коллективной обороне.

"Иран просил активировать С-400 и системы "Красуха"/"Лейер-3" на российских базах в Сирии (Хмейм и Тартус) для ослепления израильских самолетов. Россия не просто отказала, но, по некоторым данным, выключила транспондеры и активные радары на своих базах во время пролета израильских ракет, чтобы избежать случайного зацепления и оправдания для вступления в конфликт", - пояснил он.

НАТО vs "Ось зла" / Инфографика: Главред

Атака на Иран - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Совет аятолл определил преемником верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи — сына Али Хаменеи. Об этом сообщило агентство Iran International.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов направить своих военных на Ближний Восток для защиты гражданского населения от иранских ракетных и дронных атак. В то же время для этого государства региона должны убедить Владимира Путина согласиться на прекращение огня.

Между тем в новом отчете американского Института изучения войны отмечается, что Владимир Путин пытается позиционировать себя как миротворца и потенциального посредника между Ираном и странами Персидского залива на фоне военной операции США и Израиля против Тегерана.

О персоне: Игорь Семиволос Игорь Николаевич Семиволос - историк, политолог, востоковед. Младший научный сотрудник отдела современного Востока Института востоковедения им. А.Ю. Крымского НАН Украины. Исполнительный директор Центра ближневосточных исследований. Автор исследований в области культурной антропологии, истории и культуры народов Ближнего Востока и мусульманских общин Европы, этнополитической проблематики в современной Украине.

