РФ ударила 149 дронами: есть погибший на Сумщине и раненые в Запорожье

Кратко:
- В ночь на 4 марта РФ запустила 149 ударных БпЛА
- Сбито или подавлено 129 дронов на севере, юге и востоке страны
- Зафиксированы попадания в 15 локациях
В ночь на 4 марта российская оккупационная армия запустила по Украине 149 дронов. Под удар попал ряд регионов страны. Есть и попадания.
О последствиях вражеской атаки сообщили местные власти.
Атака на Сумщину
В Нацполиции сообщили, что один человек погиб, еще один - ранен в Сумской области.
За прошедшие сутки войска РФ совершили 60 обстрелов территории Сумской области. Под огнем оказались 30 населённых пунктов Сумского, Шосткинского, Ахтырского и Конотопского районов.
Враг применял управляемые авиабомбы, ударные беспилотники, FPV-дроны, РСЗО, артиллерию, минометы и другие виды вооружения.
В результате вражеских ударов в Эсманской общине погиб 48-летний мужчина. В Сумской городской общине ранения получил 37-летний мужчина, уничтожен автомобиль, еще два автомобиля повреждены.
На местах попадания работали следственно-оперативные группы полиции и взрывотехники, которые документировали последствия атак и собирали доказательную базу военных преступлений.
Атака на Днепропетровщину
В течение ночи защитники неба из ПВК "Восток" уничтожили 34 ударных БпЛА над разными районами Днепропетровской области.
Как сообщил глава Днепропетровщины, враг более 10 раз атаковал четыре района области беспилотниками и артиллерией.
В Каменском районе вод удар попала Вишневская община. Там повреждена транспортная инфраструктура.
На Синельниковщине агрессор попал по Дубовиковской общине. Поврежден частный дом.
В Самаровском районе под ударом было Перещепино. Возник пожар. Пострадала инфраструктура.
В Никопольщине россияне атаковали сам Никополь, Покровскую и Мировскую общины. Поврежден автомобиль.
Люди не пострадали.
Атака на Запорожье
Два человека ранены в результате вражеских атак по Запорожскому и Пологовскому районам. Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.
Всего за сутки оккупанты нанесли 624 удара по 36 населенным пунктам Запорожской области.
Поступило 50 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.
Харьковская область
За прошедшие сутки под вражеские удары попали г. Харьков и 12 населенных пунктов Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковщины.
По его словам, в результате обстрелов пострадали 12 человек, среди них – ребенок.
В Харькове подверглись острой реакции на стресс 60-летняя женщина и 70-летний мужчина.
В Чугуеве пострадали 44-летний и 47-летний мужчины, женщины 32, 64, 66 лет и 7-летняя девочка.
В поселке Ольшаны Солоницевской общины получили острую реакцию на стресс 47-летняя и 63-летняя женщины и 90-летний мужчина.
В поселке Блызнюки ранения получил 30-летний мужчина.
В результате взрыва неизвестного предмета в Харькове погиб 45-летний мужчина, пострадала 45-летняя женщина.
Враг атаковал БПЛА Киевский район Харькова.
Враг активно применял по Харьковщине разные виды вооружения: 3 КАБ; 10 БпЛА типа "Герань-2"; 2 fpv-дрона 36 БпЛА (тип устанавливается).
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в г. Харькове поврежден многоквартирный дом;
- в Богодуховском районе повреждены 7 частных домов, гараж, 2 хозяйственные постройки, электросети (с. Мурафа);
- в Купянском районе поврежден частный дом, хозяйственное сооружение (с. Гроза), гражданское здание (с. Грушевка), хозяйственное сооружение (с. Василенково);
- в Изюмском районе повреждены 6 частных домов (с. Оскол), магазин (с. Малиновка);
- в Харьковском районе повреждено 5 частных домов (сел. Ольшаны);
- в Лозовском районе повреждена железнодорожная инфраструктура (сел. Блызнюки, с. Энергетиков);
- в Чугуевском районе поврежден частный дом, автомобиль, 3 хозяйственные постройки (г. Чугуев).
Что говорят в Воздушных силах
В ночь на 4 марта (с 18:00 3 марта) армия РФ атаковала Украину при помощи 149 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов по направлениям. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 129 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.
РФ готовит массированный удар по Украине: что известно
Российские оккупационные войска готовят новый массированный ракетно-дроновый удар по Украине. Атака может произойти в ближайшие 48 часов. Об этом сообщили 3 марта мониторинговые каналы.
Среди приоритетных целей - объекты водоснабжения и энергетики в столице и Киевской области, а также объекты энергетики в центральной части Украины.
Не исключено, что удар будет направлен и на объекты инфраструктуры на западе Украины. Направление удара возможно будет определять по маршруту движения ударных БПЛА.
Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 3 марта российская оккупационная армия атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. В результате пострадали объекты портовой и транспортной инфраструктуры.
Во время ночной атаки 3 марта в Шевченковском районе Харькова обломки вражеского дрона повредили окна в многоквартирных домах и несколько автомобилей. Пострадали два человека, в том числе один ребенок.
В ночь на 2 марта армия РФ массированно атаковала дронами Кривой Рог. Под удар попало предприятие. Вспыхнуло несколько пожаров.
27 февраля российская оккупационная армия атаковала дронами Запорожье. В результате российского удара травмированы четыре человека, в том числе один подросток.
Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
