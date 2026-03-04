Укр
РФ ударила 149 дронами: есть погибший на Сумщине и раненые в Запорожье

Анна Ярославская
4 марта 2026, 08:49
Силы ПВО сбили 129 целей. Однако, есть и "прилеты".
Последствия атаки РФ на Сумщину
​ За сутки войска РФ совершили 60 обстрелов территории Сумской области / Коллаж: Главред, фото: Нацполиция

Кратко:

  • В ночь на 4 марта РФ запустила 149 ударных БпЛА
  • Сбито или подавлено 129 дронов на севере, юге и востоке страны
  • Зафиксированы попадания в 15 локациях

В ночь на 4 марта российская оккупационная армия запустила по Украине 149 дронов. Под удар попал ряд регионов страны. Есть и попадания.

О последствиях вражеской атаки сообщили местные власти.

видео дня

Атака на Сумщину

В Нацполиции сообщили, что один человек погиб, еще один - ранен в Сумской области.

За прошедшие сутки войска РФ совершили 60 обстрелов территории Сумской области. Под огнем оказались 30 населённых пунктов Сумского, Шосткинского, Ахтырского и Конотопского районов.

Враг применял управляемые авиабомбы, ударные беспилотники, FPV-дроны, РСЗО, артиллерию, минометы и другие виды вооружения.

В результате вражеских ударов в Эсманской общине погиб 48-летний мужчина. В Сумской городской общине ранения получил 37-летний мужчина, уничтожен автомобиль, еще два автомобиля повреждены.

На местах попадания работали следственно-оперативные группы полиции и взрывотехники, которые документировали последствия атак и собирали доказательную базу военных преступлений.

  Последствия атаки РФ на Сумскую область
    Последствия атаки РФ на Сумскую область Фото: t.me/UA_National_Police
  • Последствия атаки РФ на Сумскую область
    Последствия атаки РФ на Сумскую область Фото: t.me/UA_National_Police
  • Последствия атаки РФ на Сумскую область
    Последствия атаки РФ на Сумскую область Фото: t.me/UA_National_Police
  • Последствия атаки РФ на Сумскую область
    Последствия атаки РФ на Сумскую область Фото: t.me/UA_National_Police

Атака на Днепропетровщину

В течение ночи защитники неба из ПВК "Восток" уничтожили 34 ударных БпЛА над разными районами Днепропетровской области.

Как сообщил глава Днепропетровщины, враг более 10 раз атаковал четыре района области беспилотниками и артиллерией.

В Каменском районе вод удар попала Вишневская община. Там повреждена транспортная инфраструктура.

На Синельниковщине агрессор попал по Дубовиковской общине. Поврежден частный дом.

В Самаровском районе под ударом было Перещепино. Возник пожар. Пострадала инфраструктура.

В Никопольщине россияне атаковали сам Никополь, Покровскую и Мировскую общины. Поврежден автомобиль.

Люди не пострадали.

Последствия вражеских ударов на Днепропетровщине
Последствия вражеских ударов на Днепропетровщине / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Атака на Запорожье

Два человека ранены в результате вражеских атак по Запорожскому и Пологовскому районам. Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

Всего за сутки оккупанты нанесли 624 удара по 36 населенным пунктам Запорожской области.

Поступило 50 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Последствия атаки на Запорожье
Последствия атаки на Запорожье / Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Харьковская область

За прошедшие сутки под вражеские удары попали г. Харьков и 12 населенных пунктов Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковщины.

По его словам, в результате обстрелов пострадали 12 человек, среди них – ребенок.

В Харькове подверглись острой реакции на стресс 60-летняя женщина и 70-летний мужчина.

В Чугуеве пострадали 44-летний и 47-летний мужчины, женщины 32, 64, 66 лет и 7-летняя девочка.

В поселке Ольшаны Солоницевской общины получили острую реакцию на стресс 47-летняя и 63-летняя женщины и 90-летний мужчина.

В поселке Блызнюки ранения получил 30-летний мужчина.

В результате взрыва неизвестного предмета в Харькове погиб 45-летний мужчина, пострадала 45-летняя женщина.

Враг атаковал БПЛА Киевский район Харькова.

Враг активно применял по Харьковщине разные виды вооружения: 3 КАБ; 10 БпЛА типа "Герань-2"; 2 fpv-дрона 36 БпЛА (тип устанавливается).

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в г. Харькове поврежден многоквартирный дом;
  • в Богодуховском районе повреждены 7 частных домов, гараж, 2 хозяйственные постройки, электросети (с. Мурафа);
  • в Купянском районе поврежден частный дом, хозяйственное сооружение (с. Гроза), гражданское здание (с. Грушевка), хозяйственное сооружение (с. Василенково);
  • в Изюмском районе повреждены 6 частных домов (с. Оскол), магазин (с. Малиновка);
  • в Харьковском районе повреждено 5 частных домов (сел. Ольшаны);
  • в Лозовском районе повреждена железнодорожная инфраструктура (сел. Блызнюки, с. Энергетиков);
  • в Чугуевском районе поврежден частный дом, автомобиль, 3 хозяйственные постройки (г. Чугуев).
Последствия атаки на Харьковщину
Последствия атаки на Харьковщину / Фото: t.me/synegubov ​

Что говорят в Воздушных силах

В ночь на 4 марта (с 18:00 3 марта) армия РФ атаковала Украину при помощи 149 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов по направлениям. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 129 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

Отчет Воздушных сил
Отчет Воздушных сил / Фото: t.me/kpszsu

РФ готовит массированный удар по Украине: что известно

Российские оккупационные войска готовят новый массированный ракетно-дроновый удар по Украине. Атака может произойти в ближайшие 48 часов. Об этом сообщили 3 марта мониторинговые каналы.

Среди приоритетных целей - объекты водоснабжения и энергетики в столице и Киевской области, а также объекты энергетики в центральной части Украины.

Не исключено, что удар будет направлен и на объекты инфраструктуры на западе Украины. Направление удара возможно будет определять по маршруту движения ударных БПЛА.

Шахеды - что о них известно
Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 3 марта российская оккупационная армия атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. В результате пострадали объекты портовой и транспортной инфраструктуры.

Во время ночной атаки 3 марта в Шевченковском районе Харькова обломки вражеского дрона повредили окна в многоквартирных домах и несколько автомобилей. Пострадали два человека, в том числе один ребенок.

В ночь на 2 марта армия РФ массированно атаковала дронами Кривой Рог. Под удар попало предприятие. Вспыхнуло несколько пожаров.

27 февраля российская оккупационная армия атаковала дронами Запорожье. В результате российского удара травмированы четыре человека, в том числе один подросток.

Другие новости:

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

война в Украине Сумщина Запорожская область Днепропетровская область новости Украины война России и Украины атака дронов
