Графики изменены: как будут отключать свет в Днепре и области 4 марта

Диспетчеры могут корректировать расписание ограничений в соответствии с текущим состоянием энергосети.

В Павлограде формируют отдельные очереди / коллаж: Главред, фото:freepik.com, УНИАН

Кратко:

4 марта будут действовать почасовые отключения

Днепр и область — графики стабильных ограничений

Павлоград — отдельный порядок очередей

В среду, 4 марта, в отдельных регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения введены в соответствии с распоряжением НЭК "Укрэнерго".

В Днепре и на территории Днепропетровской области в течение суток будут применяться стабилизационные отключения. Ограничения коснутся всех подчерг потребителей. Об этом сообщили в энергетической компании ДТЭК.

Согласно обнародованным графикам, электроснабжение могут ограничивать от одного до двух раз в сутки — в зависимости от определенной очереди. Жителям рекомендуют регулярно проверять актуальные обновления и планировать бытовые дела с учетом возможных отключений электроэнергии.

Графики отключений для абонентов ДТЭК

1.1 Очередь: 12:00 – 15:30

1.2 Очередь: 12:00 – 15:30

2.1 Очередь: 14:00 – 15:30

2.2 Очередь: 22:30 – 24:00

3.1 Очередь: 08:00 – 09:30, 15:30 – 19:00

3.2 Очередь: 15:30 – 19:00

4.1 Очередь: 08:00 – 09:30

4.2 Очередь: 08:00 – 09:30, 15:30 – 19:00

5.1 Очередь: 09:30 – 12:00

5.2 Очередь: 09:30 – 12:00, 19:00 – 20:00

6.1 Очередь: 19:00 – 20:00

6.2 Очередь: 09:30 – 11:00, 19:00 – 22:30

Узнать точное время отключения по конкретному адресу можно через онлайн-сервисы на официальном сайте ДТЭК.

Графики отключений для абонентов ЦЭК

В диспетчерском центре НЭК "Укрэнерго" уточнили, что для абонентов компании ЦЭК графики отключений будут действовать в течение дня — с 08:00 до 24:00 — в соответствии с определенными очередями:

1.1 Очередь: 14:00 – 19:00

1.2 Очередь: 15:30 – 19:00

2.1 Очередь: небудут отключать

2.2 Очередь: 15:30 – 19:00

3.1 Очередь: 08:00 – 12:00

3.2 Очередь: 08:00 – 11:00

4.1 Очередь: 08:00 – 12:00

4.2 Очередь: 19:00 – 20:00

5.1 Очередь: 12:00 – 15:30

5.2 Очередь: 12:00 – 15:30

6.1 Очередь: 19:00 – 20:00

6.2 Очередь: 19:00 – 24:00

График для Павлограда

Отдельный порядок ограничений предусмотрен для жителей Павлограда. Там электроснабжение временно ограничивать будут по специально сформированным очередям.

1 Очередь: 00:00 – 03:00, 08:00 – 13:00, 18:00 – 23:00

2 очередь: 03:00 – 08:00, 13:00 – 18:00, 23:00 – 24:00

Специалисты предупреждают, что расписание ограничений может корректироваться в реальном времени в соответствии с текущим состоянием энергосети.

Очереди отключений света / Инфографика: Главред

Расположение "Пунктов несокрушимости"

В Днепропетровской области действуют "Пункты несокрушимости". Посмотреть их адреса можно на официальном сайте Днепропетровской ОВА. Локации размещены в районных военных администрациях, старостатах и городских советах и работают в рабочее время.

Другие новости Днепропетровщины

Как ранее писал Главред, захват Днепра может стать новой целью в случае нового наступления РФ. Об этом заявил мэр города Борис Филатов, сообщает Le Monde.

Кроме того, в ночь на 2 марта армия РФ массово атаковала дронами Кривой Рог. Под удар попало предприятие. Вспыхнуло несколько пожаров.

Также 2 марта оккупационные войска атаковали Криворожский район Днепропетровской области дронами, попав в пригородный поезд с пассажирами. В результате атаки погиб 75-летний мужчина, еще девять получили ранения, среди них дети, сообщили местные и правительственные источники.

Об источнике: ДТЭК ДТЭК (ранее — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

