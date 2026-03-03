Графики изменены: как будут отключать свет в Днепре и области 4 марта

Кратко:
- 4 марта будут действовать почасовые отключения
- Днепр и область — графики стабильных ограничений
- Павлоград — отдельный порядок очередей
В среду, 4 марта, в отдельных регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения введены в соответствии с распоряжением НЭК "Укрэнерго".
В Днепре и на территории Днепропетровской области в течение суток будут применяться стабилизационные отключения. Ограничения коснутся всех подчерг потребителей. Об этом сообщили в энергетической компании ДТЭК.
Согласно обнародованным графикам, электроснабжение могут ограничивать от одного до двух раз в сутки — в зависимости от определенной очереди. Жителям рекомендуют регулярно проверять актуальные обновления и планировать бытовые дела с учетом возможных отключений электроэнергии.
Графики отключений для абонентов ДТЭК
1.1 Очередь: 12:00 – 15:30
1.2 Очередь: 12:00 – 15:30
2.1 Очередь: 14:00 – 15:30
2.2 Очередь: 22:30 – 24:00
3.1 Очередь: 08:00 – 09:30, 15:30 – 19:00
3.2 Очередь: 15:30 – 19:00
4.1 Очередь: 08:00 – 09:30
4.2 Очередь: 08:00 – 09:30, 15:30 – 19:00
5.1 Очередь: 09:30 – 12:00
5.2 Очередь: 09:30 – 12:00, 19:00 – 20:00
6.1 Очередь: 19:00 – 20:00
6.2 Очередь: 09:30 – 11:00, 19:00 – 22:30
Узнать точное время отключения по конкретному адресу можно через онлайн-сервисы на официальном сайте ДТЭК.
Графики отключений для абонентов ЦЭК
В диспетчерском центре НЭК "Укрэнерго" уточнили, что для абонентов компании ЦЭК графики отключений будут действовать в течение дня — с 08:00 до 24:00 — в соответствии с определенными очередями:
1.1 Очередь: 14:00 – 19:00
1.2 Очередь: 15:30 – 19:00
2.1 Очередь: небудут отключать
2.2 Очередь: 15:30 – 19:00
3.1 Очередь: 08:00 – 12:00
3.2 Очередь: 08:00 – 11:00
4.1 Очередь: 08:00 – 12:00
4.2 Очередь: 19:00 – 20:00
5.1 Очередь: 12:00 – 15:30
5.2 Очередь: 12:00 – 15:30
6.1 Очередь: 19:00 – 20:00
6.2 Очередь: 19:00 – 24:00
График для Павлограда
Отдельный порядок ограничений предусмотрен для жителей Павлограда. Там электроснабжение временно ограничивать будут по специально сформированным очередям.
1 Очередь: 00:00 – 03:00, 08:00 – 13:00, 18:00 – 23:00
2 очередь: 03:00 – 08:00, 13:00 – 18:00, 23:00 – 24:00
Специалисты предупреждают, что расписание ограничений может корректироваться в реальном времени в соответствии с текущим состоянием энергосети.
Расположение "Пунктов несокрушимости"
В Днепропетровской области действуют "Пункты несокрушимости". Посмотреть их адреса можно на официальном сайте Днепропетровской ОВА. Локации размещены в районных военных администрациях, старостатах и городских советах и работают в рабочее время.
Другие новости Днепропетровщины
Как ранее писал Главред, захват Днепра может стать новой целью в случае нового наступления РФ. Об этом заявил мэр города Борис Филатов, сообщает Le Monde.
Кроме того, в ночь на 2 марта армия РФ массово атаковала дронами Кривой Рог. Под удар попало предприятие. Вспыхнуло несколько пожаров.
Также 2 марта оккупационные войска атаковали Криворожский район Днепропетровской области дронами, попав в пригородный поезд с пассажирами. В результате атаки погиб 75-летний мужчина, еще девять получили ранения, среди них дети, сообщили местные и правительственные источники.
