Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины у костра за 51 с

Виталий Кирсанов
3 марта 2026, 04:00
Головоломки - это не только развлечение, но и эффективная тренировка мозга.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки помогают развивать концентрацию, внимательность и память, а также поддерживают интеллект в тонусе.

Особой популярностью пользуются задания формата "Найдите отличия". Суть проста: перед вами две почти одинаковые картинки, между которыми спрятаны едва заметные различия. Именно такие визуальные тесты часто публикует издание Jagranjosh.

головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

На этот раз вам предстоит рассмотреть изображения мужчины, который жарит зефир у костра. На первый взгляд они полностью совпадают, однако художник спрятал три небольших отличия. У вас есть всего 51 секунда, чтобы найти их!

Сосредоточьтесь и внимательно изучите детали - различия могут скрываться в цветах, формах или расположении даже самых мелких элементов.

Удалось обнаружить все три? Если да - поздравляем! Это говорит о развитой наблюдательности и умении концентрироваться.

Если же какие-то детали ускользнули от внимания - не расстраивайтесь. Проверьте правильный ответ ниже и попробуйте свои силы в следующем задании.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

Другие ребусы:

оптическая иллюзия головоломки задача на логику
