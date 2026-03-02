США готовят новый этап операции против Ирана: Трамп сделал важное заявление

Дональд Трамп подчеркнул, что конфликт продлится недолго и планируется завершение в течение нескольких недель

Трамп хочет, чтобы конфликт не затягивался / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот

Кратко:

Трамп заявил о предстоящей "большой волне" ударов

США уже проводят военные действия против Ирана

Новый этап конфликта может начаться в ближайшее время

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты пока "еще не начинали сильно бить" по Ирану, и пообещал в ближайшее время "большую волну" ударов по режиму, сообщает CNN.

"Мы еще даже не начинали сильно их бить. Большая волна еще даже не наступила. Большая волна наступит в ближайшее время", – подчеркнул американский лидер. видео дня

Трамп добавил, что США уже "дают прочухана" Ирану и "все идет очень хорошо". По его словам, Соединенные Штаты имеют лучшие вооруженные силы в мире и активно их применяют.

Президент также отметил, что не хочет, чтобы конфликт длился долго.

"Я всегда думал, что он продлится четыре недели. И мы немного опережаем график", – заявил Трамп.

На вопрос о том, используют ли США дополнительные меры, кроме военной силы, чтобы помочь иранскому народу вернуть контроль над своей страной, Трамп ответил утвердительно:

"Да, действительно. Но сейчас мы хотим, чтобы все оставались дома. На улице опасно. И вскоре станет еще опаснее", – подчеркнул президент США.

Политическая система Ирана / Инфографика: Главред

Куда направлены планы Трампа после Ирана – мнение журналиста

Как писал Главред, на фоне операций США и Израиля в Иране Белый дом разрабатывает масштабный план, который предусматривает свержение не одной, не двух, а трех автократий, сообщает The Atlantic журналистка Вивиан Салама. По ее данным, следующей целью президента Дональда Трампа может стать Куба.

По словам источника в администрации, Трамп уверен в результатах своих действий.

"Президент чувствует, что у него все получается, что все идет как надо", — цитирует Салама одного из чиновников.

Президент США также открыто говорил о Кубе. На пятничной пресс-конференции в Белом доме он допустил возможность "дружественного захвата" острова с населением около 11 миллионов человек. По словам Трампа, госсекретарь Марко Рубио ведет переговоры с кубинскими лидерами на "очень высоком уровне" о возможном соглашении.

Операция США против Ирана - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Иран во время атак беспилотниками применяет тактику, напоминающую подходы России в войне против Украины, об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Кроме того, в Иране сообщили о повреждении крупного ядерного объекта в Натанзе, одном из ключевых центров их ядерной программы, в результате ударов США и Израиля. Посол страны в ООН подтвердил, что атакой был поражен именно Натанз.

Также Трамп заявил, что США планируют продолжать операцию против Тегерана, и прогнозирует, что она может продлиться около четырех-пяти недель.

Читайте также:

