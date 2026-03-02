Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

США готовят новый этап операции против Ирана: Трамп сделал важное заявление

Руслан Иваненко
2 марта 2026, 18:56
Дональд Трамп подчеркнул, что конфликт продлится недолго и планируется завершение в течение нескольких недель
Трамп, Иран, ракета
Трамп хочет, чтобы конфликт не затягивался / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот

Кратко:

  • Трамп заявил о предстоящей "большой волне" ударов
  • США уже проводят военные действия против Ирана
  • Новый этап конфликта может начаться в ближайшее время

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты пока "еще не начинали сильно бить" по Ирану, и пообещал в ближайшее время "большую волну" ударов по режиму, сообщает CNN.

"Мы еще даже не начинали сильно их бить. Большая волна еще даже не наступила. Большая волна наступит в ближайшее время", – подчеркнул американский лидер.

видео дня

Трамп добавил, что США уже "дают прочухана" Ирану и "все идет очень хорошо". По его словам, Соединенные Штаты имеют лучшие вооруженные силы в мире и активно их применяют.

Президент также отметил, что не хочет, чтобы конфликт длился долго.

"Я всегда думал, что он продлится четыре недели. И мы немного опережаем график", – заявил Трамп.

На вопрос о том, используют ли США дополнительные меры, кроме военной силы, чтобы помочь иранскому народу вернуть контроль над своей страной, Трамп ответил утвердительно:

"Да, действительно. Но сейчас мы хотим, чтобы все оставались дома. На улице опасно. И вскоре станет еще опаснее", – подчеркнул президент США.

Иран, политическая система Ирана, лидер Ирана, Инфографика
Политическая система Ирана / Инфографика: Главред

Куда направлены планы Трампа после Ирана – мнение журналиста

Как писал Главред, на фоне операций США и Израиля в Иране Белый дом разрабатывает масштабный план, который предусматривает свержение не одной, не двух, а трех автократий, сообщает The Atlantic журналистка Вивиан Салама. По ее данным, следующей целью президента Дональда Трампа может стать Куба.

По словам источника в администрации, Трамп уверен в результатах своих действий.

"Президент чувствует, что у него все получается, что все идет как надо", — цитирует Салама одного из чиновников.

Президент США также открыто говорил о Кубе. На пятничной пресс-конференции в Белом доме он допустил возможность "дружественного захвата" острова с населением около 11 миллионов человек. По словам Трампа, госсекретарь Марко Рубио ведет переговоры с кубинскими лидерами на "очень высоком уровне" о возможном соглашении.

Операция США против Ирана - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Иран во время атак беспилотниками применяет тактику, напоминающую подходы России в войне против Украины, об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Кроме того, в Иране сообщили о повреждении крупного ядерного объекта в Натанзе, одном из ключевых центров их ядерной программы, в результате ударов США и Израиля. Посол страны в ООН подтвердил, что атакой был поражен именно Натанз.

Также Трамп заявил, что США планируют продолжать операцию против Тегерана, и прогнозирует, что она может продлиться около четырех-пяти недель.

Читайте также:

Об источнике: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) — одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей.

Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также за рубежом находится много филиалов. Кроме США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и в Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание в 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Иран Дональд Трамп Атака на Иран
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"В случае необходимости": Трамп заявил о готовности отправить солдат в Иран

"В случае необходимости": Трамп заявил о готовности отправить солдат в Иран

20:11Мир
США готовят новый этап операции против Ирана: Трамп сделал важное заявление

США готовят новый этап операции против Ирана: Трамп сделал важное заявление

18:56Мир
Одна из стран ЕС тайно увеличит количество ядерных боеголовок - что известно

Одна из стран ЕС тайно увеличит количество ядерных боеголовок - что известно

18:16Мир
Реклама

Популярное

Ещё
"Прощаюсь и благодарю": Лилия Ребрик поставила важную точку

"Прощаюсь и благодарю": Лилия Ребрик поставила важную точку

Трамп готовит смену режимов в трех странах: в The Atlantic назвали новую цель

Трамп готовит смену режимов в трех странах: в The Atlantic назвали новую цель

Под удар попал стратегический объект: что известно о ночной атаке на Новороссийск

Под удар попал стратегический объект: что известно о ночной атаке на Новороссийск

Цены упали в 2-3 раза: в Украине резко подешевели популярные продукты

Цены упали в 2-3 раза: в Украине резко подешевели популярные продукты

Гороскоп на завтра 3 марта: Овнам - развлечения, Скорпионам - приключения

Гороскоп на завтра 3 марта: Овнам - развлечения, Скорпионам - приключения

Последние новости

20:11

"В случае необходимости": Трамп заявил о готовности отправить солдат в Иран

19:55

Несмотря на потепление: Тернопольскую область накроет непогода с туманом

19:50

Больше не "народная" цена: в Украине стремительно подорожал любимый фрукт

19:39

Накипь больше не проблема: невероятно простой способ очистки чайника за минутыВидео

19:28

Плита засияет за считанные минуты: простой способ поможет отмыть ее без лишних усилий

Для удара по Одессе у РФ есть три сценария, ВСУ готовят оборону — КоваленкоДля удара по Одессе у РФ есть три сценария, ВСУ готовят оборону — Коваленко
18:56

США готовят новый этап операции против Ирана: Трамп сделал важное заявление

18:40

Каким 4 знакам зодиака принесет финансовый успех Полнолуние 3 марта: гороскоп для каждого

18:29

В Украине подскочат цены: экономист назвал, что и когда подорожает

18:26

Скачок сразу на 10 гривен: бензин в Украине скоро может резко подорожать

Реклама
18:16

Одна из стран ЕС тайно увеличит количество ядерных боеголовок - что известно

18:14

Только для своих: Орбакайте показала настоящую Пугачеву

17:33

РФ цинично ударила по поезду на Днепропетровщине: число пострадавших возросло

17:29

Выбили россиян: ВСУ пошли вперед и освободили 9 населенных пунктов

17:28

На Житомирщине ощутимо потеплеет: когда ожидается первая по-настоящему весенняя погода

17:27

Только один случай: когда нужно складывать зеркала авто на парковкеВидео

17:16

Доллар внезапно взлетел, а евро резко обесценился: новый курс валют на 3 марта

17:08

"Еще не время": Козловский пояснил, почему не раскрывает причин увольнения из армии

16:44

"Мы в чужой стране": MamaRika с сыном попала в опасную ситуацию за границей

16:35

Почему после зимы аисты всегда возвращаются в Украину: ответ мало кто знаетВидео

16:30

Парадокс природы: как побережье превращается в одну из самых сухих зон планеты

Реклама
16:11

Россия хочет сломить Украину новым террором: Зеленский рассказал, что готовит враг

16:07

ВСУ за зиму уничтожили больше оккупантов, чем враг привлек в свои ряды - Сырский

16:05

Потеплеет до +10, но есть опасность: какой будет погода на Львовщине 3 марта

15:43

Коричневая или белая: какая гречка считается более вкусной и полезнойВидео

15:28

Больше не жених и невеста: Тома Холланда и Зендею разоблачили на публикеВидео

15:27

Украинский рынок сигарет с 2022 года сократился почти вдвое

15:07

Зеленский подписал закон о принудительной эвакуации детей из опасных регионов

14:52

Кинопремия "Actor Awards-2026": названы лучшие актерские работы в фильмах

14:42

Трамп передал сигнал Путину на фоне событий в Иране - чего теперь ждать УкраинеВидео

14:39

Всегда протянут руку помощи: в какие дни рождаются самые заботливые люди

14:32

Новое название уже нанесли на карты: какой город едва не назвали в честь Ленина

14:15

От тли и даже колорадского жука: какой цветок посадить на огороде от вредителей

13:47

Вернется снег с дождем: на Украину надвигается циклон, который изменит погоду

13:43

Украина расширяет военное производство на секретных заводах в Европе - WSJ

13:42

Урожая яблок, груш и вишен не будет: что нужно сделать в саду после морозов

13:17

"Что-то у них несется": Позитив заговорил о романе бывшей жены и Потапа

13:07

В Иране заявили о ударе по ядерному объекту, есть риск утечки радиации - что известно

12:57

Российские корабли поражены: СБУ открыла в Новороссийске сезон весенних "бавовн"Видео

12:43

Ужин на раз-два: паста, от которой все будут в восторгеВидео

12:34

Дальность поражения 1500 км: ГУР рассказало о новой ракете, которой РФ атакует Украину

Реклама
12:33

"Будем бороться за жизнь каждого": Федоров объявил о больших изменениях в ВСУ

12:14

У России есть три сценария прорыва к Одессе: эксперт оценил угрозу захвата города

12:01

В трех областях Украины потребители без света: Минэнерго назвало причину

11:58

Перманентный макияж: что скрывают мастера и чего боятся клиентки

11:54

"Многодетная мама": звезда "Крепостной" сообщила радостную новость

11:43

Максим Галкин поднял всех на уши: что он сделал для Аллы Пугачевой

11:23

Чтобы суккуленты не тянулись вверх: как и когда нужно проводить обрезку

11:10

Китайский гороскоп на завтра 3 марта: Крысам - разочарования, Козлам - злость

11:04

Один продукт категорически запрещено давать собакам: ветеринар раскрыл правду

11:01

Слово скрыли во времена СССР: как по-украински сказать "хлопок"Видео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга Сумская
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять