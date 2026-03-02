Украина расширяет военное производство на секретных заводах в Европе - WSJ

Недалеко от Мюнхена начал работу новый завод, где выпускают беспилотники Linza, созданные на базе украинских технологий.

Спустя четыре года после начала полномасштабной войны поток военных технологий между Украиной и Западом изменил направление: теперь уже украинские разработки масштабируются на европейских предприятиях. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Если в 2022 году западные оборонные компании активно поставляли Киеву современное вооружение, то сегодня европейские производители внедряют решения, прошедшие испытание на поле боя в Украине.

Недалеко от Мюнхена начал работу новый завод, где выпускают беспилотники Linza, созданные на базе украинских технологий. Аппараты оснащаются модулями защиты от радиоэлектронной борьбы украинской разработки, используют искусственный интеллект для навигации и могут выполнять разведывательные задачи, доставлять грузы или устанавливать мины.

Производственная линия пока ориентирована на снабжение украинской армии, однако после выхода на полную мощность предприятие планирует работать и на широкий европейский оборонный рынок.

Завод был открыт в феврале при участии президента Украины Владимира Зеленского и министра обороны Германии Бориса Писториуса. По данным издания, это одно из как минимум десяти совместных предприятий, которые украинские и европейские оборонные компании намерены запустить до конца года. Около 80% сотрудников нового производства - украинцы, переехавшие в Германию после начала вторжения или проживавшие там ранее.

В день открытия также было объявлено о партнерстве между компанией-разработчиком ПО для беспилотников Auterion (работает в Германии и США) и украинским производителем дронов Airlogix. Проект получит сотни миллионов евро немецких субсидий и предусматривает выпуск БПЛА среднего радиуса действия с ИИ-управлением для Украины, Германии и других стран НАТО.

Модель "Build With Ukraine"

Европейские страны активно перенимают украинский фронтовой опыт, адаптируя армии НАТО к условиям современного поля боя, где доминируют беспилотники и средства РЭБ, а технологическое преимущество может исчезнуть за считаные месяцы.

Инициатива "Build With Ukraine" позволяет сочетать государственное финансирование европейских стран с украинскими технологическими решениями. Для Киева это означает дополнительные вооружения, оплаченные союзниками, а для Европы - модернизацию оборонной промышленности и загрузку простаивающих мощностей.

В Дании украинская компания Fire Point запускает предприятие по производству ракетного топлива. Советник президента по стратегическим вопросам Александр Камышин отметил, что такая модель усиливает украинскую армию и одновременно помогает европейским странам укреплять собственную оборону.

От украинских мастерских - к баварским заводам

Министр экономики Германии Катерина Райхе заявила, что Украина стала крупнейшим в мире испытательным полигоном современных вооружений, где инновации внедряются беспрецедентно быстро. По её словам, Германия намерена объединить финансовые ресурсы и промышленный потенциал с украинскими военными технологиями.

В этом году Берлин выделил более 11 млрд евро на поддержку обороны Украины, из которых до 2 млрд направят на субсидирование совместного оборонного производства в Украине и Германии.

Украинские производители за годы войны значительно усилили компетенции в разработке дальнобойных БПЛА, морских дронов и ракетных систем. Однако из-за регулярных российских атак предприятия вынуждены работать в условиях постоянных рисков и перебоев с электроэнергией, а также быть готовыми к быстрой релокации.

В то же время даже в Европе сохраняются угрозы безопасности. Представители компаний признают, что, хотя риск ракетных ударов отсутствует, остаются опасения по поводу возможного промышленного шпионажа. Поэтому местоположение ряда предприятий держится в секрете, а сотрудники соблюдают строгие меры безопасности.

Украинское оружие - последние новости

Как сообщал Главред, Служба безопасности Украины презентовала обновленную версию морских безэкипажных платформ "Sea Baby", которые уже доказали свою эффективность в боевых условиях. Эти дроны были привлечены к третьему поражению Крымского моста 3 июня 2025 года.

Концерн Toloka представил большой морской дрон длиной 12 метров - это лишь один из нескольких аппаратов в их линейке. Известно как минимум о трех подводных дронах этого семейства, предназначенных для работы на ближних, средних и дальних дистанциях.

Кроме того, британско-украинский оборонный стартап Trypillian привлек $5 млн инвестиций и уже работает над созданием автономного ударного беспилотного летательного аппарата дальнего действия под названием Trypillian SSG.

