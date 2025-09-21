Toloka бьет из глубины: детали об умных подводных дронах с нейросетями и зарядом

Самый большой и мощный дрон линейки способен действовать на расстоянии до 2000 км и автономно работать до 60 дней.

Главное:

Представлен большой морской дрон длиной 12 метров

Самый крупный Toloka — лишь один из трёх моделей подводных дронов

Концерн Toloka представил большой морской дрон длиной 12 метров — это лишь один из нескольких аппаратов в их линейке.

Как пишет Defense Express, известно как минимум о трёх подводных дронах этого семейства, предназначенных для работы на ближних, средних и дальних дистанциях.

"Самый крупный Toloka — лишь один из трёх моделей подводных дронов: TLK-200, TLK-400 и монструозный TLK-1000", — сообщается в публикации.

TLK-200

Самый компактный дрон с электродвигателями, рассчитанный на миссии до 100 км, автономность до 15 дней, глубина погружения до 300 м. Он оснащён спутниковой связью, системой навигации и может нести боевую нагрузку до 15 кг. Предназначен для разведки, минирования и ударных операций на близких расстояниях.

TLK-400

Подводный дрон среднего размера с гибридной силовой установкой (четыре электродвигателя и двигатель внутреннего сгорания). Его дальность достигает 1200 км, автономность — до 60 дней, а боевой груз — до 500 кг. Оборудован многофункциональными системами наведения и связи. Используется для разведки, минирования, ретрансляции сигналов и ударных задач.

TLK-1000

Самый большой и мощный дрон линейки, способный действовать на расстоянии до 2000 км и автономно работать до 60 дней. Он оборудован сложными системами ИИ, разнообразными датчиками и может нести боевой груз до 5000 кг. Используется для уничтожения крупных объектов и может выполнять функции дрона-носителя.

По всей видимости, названия моделей связаны с диаметром корпуса. Кроме того, Toloka подтверждает возможность применения своих дронов для противоминных операций, акустической разведки и детального картографирования морского дна.

