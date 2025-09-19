Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Преодолевает до 2000 километров: в Украине показали новый дрон TOLOKA, детали

Мария Николишин
19 сентября 2025, 19:11
159
Известно, что украинские инженеры представили три модификации подводного дрона.
Преодолевает до 2000 километров: в Украине показали новый дрон TOLOKA, детали
Новый дрон TOLOKA / коллаж: Главред, фото: t.me/GeneralStaffZSU

Главное:

  • В Украине представили новый подводный дрон TOLOKA
  • Это произошло во время саммита Defense Tech Valley
  • В нем приняли участие более 5 тысяч участников из 40 государств мира

Во Львове прошел ежегодный инвестиционный саммит Defense Tech Valley. Во время мероприятия были представлены новые украинские разработки. Среди них - новая модель подводного дрона TOLOKA. Об этом пишет Clash Report.

В Генштабе ВСУ рассказали, что в саммите приняли участие более 5 тысяч участников из 40 государств мира. Это разработчики и пользователи, политики, чиновники, инвесторы, представители ведущих венчурных фондов, руководители оборонных компаний и стартапов.

видео дня

Известно, что украинские инженеры представили три модификации подводного дрона TLK 1000 (длиной от 4 до 12 метров). Они способны преодолевать расстояние до 2000 километров и могут нести до 5 тонн взрывчатки.

Преодолевает до 2000 километров: в Украине показали новый дрон TOLOKA, детали
Дрон TOLOKA / фото: t.me/GeneralStaffZSU

Что известно о дроне TOLOKA

О работе над подводным дроном TOLOKA аналитики Defense Express сообщали еще в мае 2023 года.

Отмечалось, что разработчики планировали несколько вариантов размера подводного дрона:

  • TLK-150 - размер корпуса 2,5 м, дальность хода - до 100 км, силовая установка - электродвигатель, масса боевой части (БЧ) или другой полезной нагрузки - 20-50 кг;
  • TLK 400 - размер корпуса 4-6 м, заявленная дальность хода - до 1200 км, масса боевой части или другой полезной нагрузки - до 500 кг;
  • TLK 1000 - размер корпуса от 4 до 12 м, заявленная дальность хода - до 2000 км, заявленная масса БЧ или другой полезной нагрузки - до 5000 кг.

Украинские ракеты

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний ранее говорил, что в Украине появились ракеты "Фламинго", которые могут доставать на 3 тысячи км.

По его словам, только украинская армия будет определять, по каким целям бить этими ракетами.

"Если экономика предоставит достаточно ресурсов, наши удары станут сильнее и интенсивнее", - считает он.

Преодолевает до 2000 километров: в Украине показали новый дрон TOLOKA, детали
Украинские подводные дроны / Инфографика: Главред

Напомним, как сообщал Главред, британско-украинский оборонный стартап Trypillian привлек $5 млн инвестиций и уже работает над созданием автономного ударного беспилотного летательного аппарата дальнего действия под названием Trypillian SSG. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров говорил, что новый дрон будет способен истощать систему противовоздушной обороны врага.

Кроме того, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский считает, что украинская ракета "Фламинго", несмотря на простоту конструкции, имеет значительный потенциал модернизации и способна приблизиться по характеристикам к американской крылатой ракете "Томагавк".

Читайте также:

Об источнике: Clash Report

Clash Report - это международный информационный канал, специализирующийся на освещении актуальных событий, в частности зоны боевых действий, международных конфликтов и политических процессов в мире. Он активно публикует новости и репортажи о ситуации в Украине, США, в странах Ближнего Востока и других странах мира.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Генштаб ВСУ новости Украины Морские дроны
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Мы достигли прогресса": Трамп и Си Цзиньпин обсудили прекращения войны

"Мы достигли прогресса": Трамп и Си Цзиньпин обсудили прекращения войны

19:40Мир
Преодолевает до 2000 километров: в Украине показали новый дрон TOLOKA, детали

Преодолевает до 2000 километров: в Украине показали новый дрон TOLOKA, детали

19:11Украина
Завершение войны в Украине: в США назвали вероятные условия мирного соглашения

Завершение войны в Украине: в США назвали вероятные условия мирного соглашения

18:30Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Правда ли, что на Воздвижение прячутся змеи - священник расставил точки над "і"

Правда ли, что на Воздвижение прячутся змеи - священник расставил точки над "і"

Под ударом были шесть областей: что известно о последствиях ночной атаки дронов РФ

Под ударом были шесть областей: что известно о последствиях ночной атаки дронов РФ

Поцелуй фортуны: трем знакам зодиака невероятно повезет 19 сентября

Поцелуй фортуны: трем знакам зодиака невероятно повезет 19 сентября

Зеленский и Навроцкий впервые встретятся: где и когда пройдут переговоры

Зеленский и Навроцкий впервые встретятся: где и когда пройдут переговоры

Гороскоп на завтра 20 сентября: Водолеям - конфликт, Девам - большая радость

Гороскоп на завтра 20 сентября: Водолеям - конфликт, Девам - большая радость

Последние новости

19:40

"Мы достигли прогресса": Трамп и Си Цзиньпин обсудили прекращения войны

19:29

Коммуналка под контроль: простые приёмы — и платёжки заметно уменьшатсяВидео

19:11

Преодолевает до 2000 километров: в Украине показали новый дрон TOLOKA, детали

19:10

Как удары по нефтехимическим объектам РФ отражаются на Кремлемнение

18:48

"Потом невозможно забрать средства!": клиенты ПриватБанка бьют тревогу

Будет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для УкраиныБудет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для Украины
18:33

Зависть: муж-путинист Королевой заговорил про брак сына

18:30

Завершение войны в Украине: в США назвали вероятные условия мирного соглашения

18:17

Сохранится цвет и вид: какую одежду можно не стирать неделямиВидео

18:17

Российские истребители МиГ-31 вторглись в Эстонию - НАТО немедленно отреагировало

Реклама
18:10

Осеннее блюдо, которое станет изюминкой на столе: невероятный рецепт тыквенного супаВидео

17:50

"Путин откусил больше, чем может проглотить": глава MI6 сделал громкое заявление

17:27

РФ может начать новую войну: раскрыт вероятный сценарий и главное условиеВидео

17:21

Ради жизни дочери: беременная жительница Покровска выехала из города на велосипеде

17:02

Макияж в стиле 90-х захватил тренды: как сделать модный осенний мейкапВидео

16:49

Даты, которые влияют на судьбу: сколько будет браков по дате рожденияВидео

16:41

Курс доллара растет третий день подряд: сколько будет стоить валюта 22 сентября

16:40

Выезд за границу могут разрешить мужчинам, которым больше 22 лет: названо условие

16:34

Помогают достичь успеха: какое ваше "число ангела" по месяцу рождения

16:26

Для Украины придумали альтернативу вступлению в НАТО: СМИ обнародовали детали

16:14

Когда в Украину придет бабье лето: синоптик назвала даты резкой жары

Реклама
16:07

Как сделать отношения крепче: два ключа к вечному браку от психолога

15:36

"Речь идет уже не о годах": Новак назвал сроки окончания войны в УкраинеВидео

15:33

Можно купить за копейки: в Украине обвалилась цена на базовый продукт

15:31

Плесень в ванной исчезнет после одного простого средства: даже тереть не придется

15:31

"Ко мне разное отношение": Иван Дорн объяснил решение петь на русском языке

15:30

Почему коты сталкивают вещи со стола: ученые наконец-то объяснили "хулиганство"

15:06

В ОП назвали два фактора, которые надо убрать для прекращения войны в Украине

14:55

ВСУ отбросили россиян на востоке: в DeepState раскрыли направление

14:52

Освободили 7 сел и готовят 3 "котла" для РФ: ВСУ пошли в крутое контрнаступление

14:49

Протирать больше не придется: загадочная кнопка может облегчить рутину водителейВидео

14:48

Участник группы "Аква Вита" сообщил о смерти дочери - что случилось

14:32

Мадяр отчитался об успехах СБС за 100 дней в должности командующего: количество уничтоженных врагов выросло в 4 раза

14:32

Против криптовалют и банков: согласован 19-ый пакет антироссийских санкций

14:17

США могут добить экономику РФ: раскрыт сценарий "медленного удушения"Видео

14:03

"Путин ведет РФ к пропасти": известно, кто может организовать дворцовый переворотВидео

14:01

Невероятно вкусная рыба в кляре: рецепт проще простого

13:51

Скоро будет не по карману: стратегический продукт резко подскочил в цене на 35%

13:44

До 1000 атак в день: оккупанты увеличат удары по Украине - Умеров

13:33

Sporty & Rich: грань между роскошью и уличной модой новости компании

13:29

Какое животное спрятано на рисунке: только единицы угадают за 5 секунд

Реклама
13:27

Моника Беллуччи и Тим Бертон внезапно расстались — детали

13:13

Шикарный вафельный торт по-новому: готовится фантастически быстроВидео

12:58

В Украине пересмотрят прожиточный минимум: что пообещали в правительстве

12:56

"Зашли в ловушку": ВСУ готовят "котел" для оккупантов на Покровском направлении

12:54

"Неудобные" числа: какие даты рождения "притягивают" критику и зависть

12:42

Почему кусаются мухи: на самом деле лишь единицы из людей знают точную причинуВидео

12:39

Стратегическая цель врага: военные показали видео из центра КупянскаВидео

12:29

Путин выигрывает Третью мировую: чем опасен провал Запада - The Hill

12:25

Креатив кончился: Ани Лорак спалилась на плагиате известной украинской певицыВидео

12:24

Его боялись и уважали: каким был самый могущественный мольфар в УкраинеВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять