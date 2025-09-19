Преодолевает до 2000 километров: в Украине показали новый дрон TOLOKA, детали

Известно, что украинские инженеры представили три модификации подводного дрона.

Новый дрон TOLOKA / коллаж: Главред, фото: t.me/GeneralStaffZSU

В Украине представили новый подводный дрон TOLOKA

Это произошло во время саммита Defense Tech Valley

В нем приняли участие более 5 тысяч участников из 40 государств мира

Во Львове прошел ежегодный инвестиционный саммит Defense Tech Valley. Во время мероприятия были представлены новые украинские разработки. Среди них - новая модель подводного дрона TOLOKA. Об этом пишет Clash Report.

В Генштабе ВСУ рассказали, что в саммите приняли участие более 5 тысяч участников из 40 государств мира. Это разработчики и пользователи, политики, чиновники, инвесторы, представители ведущих венчурных фондов, руководители оборонных компаний и стартапов.

Известно, что украинские инженеры представили три модификации подводного дрона TLK 1000 (длиной от 4 до 12 метров). Они способны преодолевать расстояние до 2000 километров и могут нести до 5 тонн взрывчатки.

Дрон TOLOKA / фото: t.me/GeneralStaffZSU

Что известно о дроне TOLOKA

О работе над подводным дроном TOLOKA аналитики Defense Express сообщали еще в мае 2023 года.

Отмечалось, что разработчики планировали несколько вариантов размера подводного дрона:

TLK-150 - размер корпуса 2,5 м, дальность хода - до 100 км, силовая установка - электродвигатель, масса боевой части (БЧ) или другой полезной нагрузки - 20-50 кг;

TLK 400 - размер корпуса 4-6 м, заявленная дальность хода - до 1200 км, масса боевой части или другой полезной нагрузки - до 500 кг;

TLK 1000 - размер корпуса от 4 до 12 м, заявленная дальность хода - до 2000 км, заявленная масса БЧ или другой полезной нагрузки - до 5000 кг.

Украинские ракеты

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний ранее говорил, что в Украине появились ракеты "Фламинго", которые могут доставать на 3 тысячи км.

По его словам, только украинская армия будет определять, по каким целям бить этими ракетами.

"Если экономика предоставит достаточно ресурсов, наши удары станут сильнее и интенсивнее", - считает он.

Украинские подводные дроны / Инфографика: Главред

Напомним, как сообщал Главред, британско-украинский оборонный стартап Trypillian привлек $5 млн инвестиций и уже работает над созданием автономного ударного беспилотного летательного аппарата дальнего действия под названием Trypillian SSG. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров говорил, что новый дрон будет способен истощать систему противовоздушной обороны врага.

Кроме того, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский считает, что украинская ракета "Фламинго", несмотря на простоту конструкции, имеет значительный потенциал модернизации и способна приблизиться по характеристикам к американской крылатой ракете "Томагавк".

